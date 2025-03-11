Для максимального эффекта игра должна выдавать на ПК минимум 60 кадров/с.

Команда Community Shaders выпустила крупное обновление своего графического мода для Skyrim. Версия 1.2.0 добавляет поддержку генерации кадров AMD FSR 3, увеличивая производительность на 60–70% для большинства пользователей. Также улучшена ранее внедрённая генерация кадров NVIDIA DLSS, хотя она основана на старой версии из-за несовместимости новых с DirectX 11. Multi Frame Generation и Reflex пока не поддерживаются из-за проблем на стороне NVIDIA, но заявлена поддержка AMD Anti-Lag 2.

Функция генерации кадров, по словам авторов, автоматически оптимизирует Skyrim, подобно популярному моду Display Tweaks, использовать который совместно с Community Shaders не рекомендуется. Генерация кадров лучше всего работает, когда игра изначально выдаёт около 60 кадров в секунду, удваивая частоту до 120 кадров в секунду и обеспечивая плавный геймплей. Поэтому функция активируется только на дисплеях 120 Гц и выше, хотя её можно включить принудительно в настройках Community Shaders.

Обновление также включает новую модель затенения травы, улучшенное столкновение с ней, исправление параллаксного затенения, более чёткие текстуры благодаря изменениям mipmap LOD bias для TAA/FSR/DLAA, улучшенное глобальное освещение, более яркое небо с улучшенным затенением, доработанные эффекты влажности и различные корректировки. В ближайшие дни на YouTube появятся видео с демонстрацией графики Community Shaders 1.2.0.