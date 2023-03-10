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ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
Киев заявил о неспособности системы противовоздушной обороны страны сбивать российские ракеты "Кинжал"
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9 марта Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на теракты в Брянской области нанесли массированный ракетный удар возмездия по укрепрайонам ВСУ и инфраструктуре Украины. В ходе удара российские военные применили гиперзвуковые ракеты системы "Кинжал". В общей сложности украинские националисты насчитали прилёты как минимум 81 ракеты и восьми мопедов класса "Герань-2".

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Earlier, Ukrainian Energy Minister Herman Galushchenko said that energy infrastructure facilities were under attack in seven regions of Ukraine. Journal Eurasian Times Magazin, Newspaper Izvestia, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

Украинские ВВС заявили, что сбили несколько крылатых ракет и беспилотников-камикадзе "Shahed 136". Однако ВСУ не способны сбивать такие ракеты, как Х-22, Х-47 "Кинжал" и С-300, которые, по данным военно-воздушных сил Украины, составляют не менее 50% от всех ракет, выпущенных Вооружёнными Силами России.

Украинские боевики утверждают, что как минимум шесть из прилетевших боеприпасов были гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Ранее Киевская городская военная администрация заявила, что одна из ракет "Кинжал", судя по всему, повредила объект инфраструктуры в столице.

По данным командования ВВС, масштабный ракетный удар по инфраструктуре Украины был нанесен как минимум с десяти стратегических ракетоносцев Ту-95, семи сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, восьми истребителей Су-35С, 6 высотных перехватчиков МиГ-31БСМ и трех ракетоносцев "Калибр" из акватории Черного моря.

Комментируя удар по позициям ВСУ и критической инфраструктуре Украины, официальный представитель ВФУ Юрий Игнат заявил, что атака была беспрецедентной, поскольку раньше русские никогда не применяли такое количество ракет разных классов одновременно.

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Он отметил, что Вооруженные Силы РФ впервые провели одновременный пуск шести баллистических гиперзвуковых боеприпасов "Кинжал".

Украинский военачальник генерал армии ВСУ Сергей Попко заявил, что российские вооруженные силы используя крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты "Шахед" нанесли удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в семи областях Украины.

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в связи с ударами прекращает подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию, что вызвало угрозу радиационного заражения. Администрация контролируемой ВС РФ части Запорожской области заявила, что Киев устроил провокацию.

МиГ-31БСМ с гиперзвуковой ракетой "Кинжал. МиГ-31БСМ [по классификации NATO - Foxhound] - это всесезонный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик с большой дальностью полета. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Без дозаправки самолет способен пролететь до 3000 км, с д. Его потолок составляет 20,6 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки составляет 3,5 часа, с дозаправкой 6 часов. ournal Eurasian Times Magazin, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

С тех пор, как 28 февраля прошлого года Вооружённые Силы России установили контроль над крупнейшим в Европе ядерным объектом, из-за провокации ВСУ на нём шесть раз происходили отключения электроэнергии. В результате АЭС пришлось переводить на питание от 18 дизельных генераторов, способных обеспечить электроснабжение объекта только в течение десяти дней.

В связи с последним отключением электроэнергии глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что продолжит "срочные консультации и контакты" по данному вопросу.  Гросси сказал, что информация об отключении электроэнергии поступила после сообщений о ночных ударах по украинской инфраструктуре. Он отметил, что в последний раз станция теряла питание в ноябре прошлого года.

Недавно стало известно, что Россия изменила свою тактику ведения боевых действий, которые теперь направлены на истощение вооруженных сил Украины.

В Киеве ссылаются на использование ВС России специальных воздушных шаров, оснащенных радиолокационными отражателями, с помощью которых  российские войска пытаются узнать больше информации о противовоздушных системах ВСУ, а также заставить неонацистов расходовать попусту жизненно важные запасы ракет класса "земля-воздух". По мнению украинских экспертов, это как раз и является одним из признаков изменения стратегии.

The Defense Ministry of the Russian Federation said that hypersonic Kynzhal missiles were used in a retaliatory strike against critical infrastructure in Ukraine. V channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

Источники и ссылки: Journal Newsweek, Information Agency Avia.pro, Journal Eurasian Times Magazin, Newspaper Izvestia, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

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1. (https://tvzvezda.ru/news/202339140-4vONn.html)
2. (https://www.gazeta.ru/army/news/2023/03/09/19923493.shtml?updated)
3. (https://eurasiantimes.com/russia-conducts-hypersonic-rain-on-ukraine-defense-systems/)
4. (https://avia.pro/news/zaluzhnyy-po-territorii-ukrainy-naneseno-6-udarov-giperzvukovymi-raketami-vozdushnogo)

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#россия #сша #украина #сво #спецоперация #спецоперация на украине #наступление
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