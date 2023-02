Кроме того, Ростех назвал более эффективное оружие российской армии для поражения западных танков, таких как Leopard 2, Abrams или Challenger 2. Это комплексы "Корнет", "Вихрь" и "Атака".

Американские танки "Абрамс" не оправдали надежд США во время войны в Ираке, так как они элементарно уничтожались старым советским гранатометом РПГ-7 причем даже не тандемным кумулятивным боеприпасом, а обычной гранатой. Об этом рассказал российский политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В Ростехе назвали эффективное оружие российской армии для поражения западных танков, таких как Leopard 2, Abrams или Challenger 2. Это комплексы "Корнет", "Вихрь" и "Атака".Photo credit: Wikimedia

Колонны "Абрамсов" и прочей бронетехники США останавливались путем подрыва на придорожных минах, а затем уничтожались гранатометами РПГ-7, в том числе стандартными боеприпасами, сообщил в интервью изданию SMNews востоковед Семен Багдасаров. "Боковая броня пробивалась довольно легко, а экипаж и десант уничтожались", - заявил политолог.

Ранее в Турции призвали Соединённые Штаты убрать от страны "грязные руки", поскольку Вашингтон постоянно пытается влиять на внутренние дела государства. Кроме того, Анкара обвинила Вашингтон в стремлении угрожать большинству стран мира и назвала подобную стратегию внешней политики "последним козырем США". Об этом сообщило российское агентство Federal News Agency (Рифан).

США заявили о намерении до конца 2023, ну в крайне случае в начале 2024 года (или нет) передать Украине 31 танк Abrams. Германия разрешила реэкспорт 187 танков Leopard 1 и еще 14 машин Challenger 2, были обещаны Киеву Лондоном.

По данным американских СМИ, производитель "Абрамсов" компания General Dynamics готова увеличить их производство, если конечно Пентагон потребует увеличить поставки танков в Украину. General Dynamics заявила, что может задействовать один из своих заводов в Огайо и производить до 12 танков в месяц для нужд украинских нацистов.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и РПГ-7Д предназначен для поражения танков, самоходной артиллерии и другой бронетехники противника. Он также может быть использован для уничтожения живой силы противника, расположенной в легких полевых укрытиях, а также в сооружениях городского типа. Photo credit: Wikipedia

Вашингтон пообещал Киеву, что до конца года (может быть) будет поставлен 31 танк. Об этом решении было объявлено в середине прошлого месяца после того, как Германия и Великобритания также разрешили реэкспорт своих основных боевых танков на Украину.

И вот теперь самое интересное: Вашингтон подчеркнул, что для поставки танков "Абрамс" потребуется время. (Мы не хотим поставлять свои танки сами, мы хотим, чтобы это сделали другие страны НАТО. А потом они закажут танки у нас, и мы продадим своим партнерам наши военные технологии втридорога и заработаем на этом кучу бабла.) Поэтому точных сроков Пентагон не называет. США должны подумать, какие именно реэкспортные версии поставить на Украину.

Источники в Пентагоне утверждают, что поставка танков Abrams 1-й или 2-й серии из арсенала армии США на Украину невозможна из-за секретности их вооружения. Скорее всего, по мнению американских аналитиков, Украина получит уже "глубоко поврежденные" танки "Абрамс". Видимо это будет кастрированная демоверсия.

Буквально неделю назад российские военные эксперты заявили, что Вооруженные Силы РФ могут с успехом использовать против западных танков несколько типов противотанковых комплексов.

С западными танками успешно справятся ПТРК "Корнет" и "Атака". В дополнение к ним, ПТРК "Вихрь" также обладает достаточным потенциалом и ударной огневой мощью, чтобы пробить броню и взорвать немецкие, американские и британские танки. Кроме того, в Ростехе утверждают, что 125-мм снаряды "Манго" станут настоящим кошмаром для западных "Леопардов".

The Pentagon fears that the Russian armed forces will take advantage of Iraqi information about the Abrams and Iraqi experience in using these tanks. Подбитый Абрамс на просторах Ближнего Востока. Photo credit: Rudaw.

"Боевой опыт показал, что эти танки могут быть уничтожены даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам оружию, стоящему сегодня на вооружении российской армии", - заявили в Ростехе.

Источники и ссылки: Federal News Agency, Site Gazeta, Journal Infox, Journal Bulgarian_Military

