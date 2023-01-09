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Британцы построили первый в мире трактор, работающий на коровьем навозе
Трактор мощностью 270 л.с. работает на топливе, добываемом из навоза крупного рогатого скота.
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Британский стартап представил первый в мире трактор, полностью работающий на коровьем навозе. 

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A British startup has developed the world's first truck that runs solely on cattle manure. Journal Dailymail.

Транспортное средство T7, работающее на компримированном природном газе, является первым в своем роде и может стать поворотным пунктом в эффективном энергоснабжении фермерских хозяйств Соединенного Королевства.

Уникальный трактор мощностью 270 лошадиных сил функционирует на горючем, добываемом из коровьего навоза, и, как утверждается, по производительности не уступает стандартным модификациям с дизельными силовыми агрегатами.

Уникальный 270-сильный тягач использует топливо, полученное из обычного навоза, и, по заявлению производителя не уступает по эффективности аналогам, работающим на дизельном топливе. Журнал Dailymail

Для эффективной работы новой машины используются побочные продукты жизнедеятельности стада не более 100 животных, которые собираются в биометановый накопитель, расположенный на территории фермы. Далее газообразный метан, сжимается и очищается, превращаясь в топливо с низким уровнем выбросов. 

Криогенный топливный бак, установленный на тракторе, сохраняет метан в жидком состоянии при температуре -162 градуса, обеспечивая машине такую же мощность, как у дизеля, но при этом значительно снижая выбросы вредных веществ.

The system works by collecting waste products from a small herd (no more than a hundred cattle) in a biomethane tank located on the farm. Journal Dailymail.

Принципиально новое оборудование было разработано корнуэльским стартапом Bennamann, который вот уже более десяти лет исследует и разрабатывает способы производства биометана. Установка успешно прошла пилотные испытания ферме Cornwall. В течение одного года выбросы диоксида углерода удалось сократить в пять раз - с 2 500 до 500 тонн.

Газообразный метан перерабатывается, сжимается и превращается в топливо с низким уровнем выбросов. Журнал Dailymail.Основатель стартапа Bennamann Крис Манн сказал: "Трактор T7, работающий на жидком метане, — это настоящее мировое достижение и еще один шаг к декарбонизации мировой сельскохозяйственной промышленности и реализации циркулярной экономики (экономика замкнутого цикла). Известно, что за 20 лет тонна метана нагревает атмосферу нашей планеты в 80 раз сильнее, чем тонна двуокиси углерода, поэтому, извлекая метан и используя его с пользой, мы эффективно боремся с глобальным потеплением. Мы доказали, что, используя потенциал биометана, можно сделать фермы энергонезависимыми и углеродно-нейтральными".

Сельскохозяйственная машина была создана в партнерстве с материнской компанией New Holland CNH Industrial и стартапом  Bennamann из Ньюквея. Журнал Dailymail.Презентация трактора New Holland T7 Metane Power LNG (сжиженный природный газ) состоялась в конце декабря в Соединенных Штатах. Сельскохозяйственная машина была создана в партнерстве с материнской компанией New Holland CNH Industrial и стартапом Bennamann, который базируется в городе Ньюквей.

В настоящее время компания рассматривает возможность более широкого применения новой технологии и надеется, что однажды она может быть использована для подзарядки электрического транспорта в сельской местности.

Перед производством жидкого топлива газообразный метан собирается и накапливается в специальных системах по улавливанию и хранению биометана на территории хозяйства Bennamann. Журнал Dailymail.Новости по теме: Porsche запустила в Чили производство экологичного синтетического топлива для двигателей внутреннего сгорания 

Местное партнерство по развитию предпринимательства графства Корнуолл и архипелага Силли (LEP) в настоящее время участвует в финансировании мероприятий по оценке объемов неконтролируемых выбросов метана в графстве Корнуолл. Эксперты изучат возможность использования жидкого метана в качестве топлива для транспорта и сельского хозяйства.

New Holland T7 Methane Power - это еще одна ступень к углеродно-нейтральному фермерству. Компания Bennamann разработала уникальную технологию улавливания газообразного метана из коровьего навоза, его очистки и переработки в жидкое топливо для новых сельскохозяйственных машин. Journal Dailymail

Марк Дадридж, руководитель LEP, заявил: "У биометана огромный потенциал. Если нам удастся сделать наш агропромышленный комплекс энергонезависимым в условиях повышения производственных затрат и волатильности цен на энергоносители при одновременном снижении выбросов, то мы сможем обеспечить огромный экономический рост для сельских общин, повысить продовольственную безопасность и продвинуться к достижению чистого нулевого уровня выбросов. Возможности применения этих технологий не ограничиваются рамками одного лишь сельского хозяйства или графства Корнуолл. Они универсальны".

Перед самым Новым годом учеными Федеральной политехнической школы Лозанны была предложена новая технология, позволяющая создавать перовскитные солнечные батареи практичными и дешевыми.

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Источники и ссылки: Journal Dailymail,  Site Umteh, Уoutube
1. (https://www.youtube.com/watch?v=_iDHYBBP_IQ)
2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/articles-11605937/Worlds-tractors-powered-cow-dung-unveiled-help-tackle-climate-change.html)
3. (https://umteh.com/7159-v-britanii-sozdali-pervyy-v-mire-traktor-rabotayuschiy-na-korovem-navoze.html)

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Ахахаха, ты слилось чмо ))) 1:0 в мою пользу )))
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Так ты же не случайно далбаеб, поэтому так и думаешь.
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