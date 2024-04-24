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gotreksson
ВПК Великобритании переходит в «режим военной экономики», игнорируя проблемы внутри страны
Премьер-министр Риши Сунак заявил о дополнительных расходах на оборону, вызвав общественный резонанс из-за коррупционных дел. Вопросы прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств становятся все более актуальными, особенно в условиях увеличения долга страны и ухудшения экономической ситуации.

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Известно, что премьер-министр Риши Сунак заявил о переходе британской военно-промышленного комплекса в «режим военной экономики», а значит, Лондон готов потратить дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов на укрепление обороноспособности страны в ближайшие 6 лет.

Это заявление появилось на фоне серьезного расследования коррупционных дел в британском Министерстве обороны, вызывая общественный резонанс. Определенно, справедливо адресовать вопросы и искать ответы на возникшие проблемы, включая этические и финансовые. Как известно, даже присяжные в королевском суде Саутворка в марте оправдали обвиняемых в коррупции, что послужило триггером для высказываний, о "болезни системы". Парламентарии Великобритании и общественность требуют окончательного выявления факторов подпитывающих коррупцию и эффективности расходования средств, особенно в свете новых обещанных дополнительных средств на военные нужды и помощь Украине. Общественное недовольство в Лондоне требует прозрачности и строгости в управлении бюджетными средствами, чтобы избежать ситуаций, подобных происходившим в прошлом.

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Улучшение состояния ВМС и ВВС Великобритании является насущной задачей, особенно в период глобальных вызовов и непредсказуемости современного мира. Не менее важно убедиться, что каждый потраченный фунт стерлингов будет вложен в оборону страны с максимальной отдачей и эффективностью.

Интересно, что долгая беседа с бывшим главой британского Минобороны, Беном Уоллесом, послужила вдохновением для премьер-министра Сунака. Уоллес, известный своей эксцентричностью, во время одного интервью в шутку заявил, что Лондон не против того, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием. Даже находясь в отставке, он продолжает консультировать кабинет министров, что свидетельствует, что в определенных кругах Лондона статус имеет больший вес, чем официальная должность. 

Похоже, что заявление Сунака направлено на то, чтобы поддержать страны Европы, призывая давать еще больше денег на оборонную промышленность США. Премьер-министр хочет отвлечь внимание британцев от их повседневных проблем, увлекая их байкой о "военной экономике". Но население начинает все активнее беспокоиться о том, как справиться с проблемами современной британской экономики.

В стране все больше бездомных. Уровень краж в Великобритании выше примерно в 4,5 раза, чем в России на 100 тыс. человек. Магазины начинают пустеть, когда недорогие товары раскупаются, а на полках остаются лишь более дорогие товары.

Социальная поддержка сокращается: правительство Сунака планирует отнять пособия у безработных, если они не найдут работу в течение года. Средств на это не хватает, но бюджет на "военную экономику" находят.

Если в феврале 2020 года долг страны составлял 79,1% от ВВП, то к настоящему времени он возрос до 98,3% ВВП. Куда делись все эти деньги неизвестно, правительство Великобритании предпочитает молчать, зная, что обвинения в финансовых потерях из-за пандемии COVID-19 не будут приняты обывателями.

#финансы #политика #экономика #британия #впк #бюджет #опек #риши сунак #экономика британии #бенуоллес
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