Это управляемые бомбы с инерционным способом наведения.

РишиСунак в Польше заявил, что Великобритания передаст Украине неизвестное количество авиационных бомб Paneway-4, которые должны помочь ВСУ в нелегкой борьбе против ВС РФ. При этом нигде не указывается сколько именно этих бомб Великобритания планирует передать для нужд ВСУ. Возможно количество поставляемых боеприпасов будет зависеть от великолепной работы нового украинского посла, которым назначили бывшего главкома ВФУ Валерия Залужного.





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Отметим, что данные бомбы являются продвинутой версией свободнопадающих авиабомб Mark 80 к которой приделали крылья и систему наведения, работающую на GPS. В случае глушения спутниковой связи бомба способна работать по последним координатам, что резко повышает ее опасность. В целом российская армия уже сталкивалась с чем-то подобным, когда американцы передали украинской стороне бомбы для РСЗО HIMARS или когда Франция передала свои бомбы HAMMER.

Стоит отметить, что Paneway-4 работает с довольно ограниченным числом самолетов. Из открытых источников есть информация, что только европейские «Тайфуны» и «Торнадо» имеют системы для сброса таких «подарков». Есть информация, что ВС ВСУ смогут использовать бомбы в связке с советскими самолетами МиГ-29 и Су-27, которые видимо уже переоборудованы под пуски Paneway-4.