Профессор Массимо Капуто "восстанавливает" сердца детей, с врожденными пороками сердца

Мальчик по имени Финли родился с врожденным пороком сердца два года назад. Это ребенок стал первым в истории человеком, которому после операции была проведена трансплантация стволовых клеток для восстановления работы сердца. Лечение и оперативное вмешательство было проведено профессором Массимо Капуто и его командой из университета Бристоля. В настоящее время профессор Капуто и его помощники работают над тем, как оказать помощь как можно большему числу детей с таким же заболеванием. Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный Британским фондом здравоохранения.

A team of doctors operates on a patient in a hospital. / Journal Interesting Engineering / JohnnyGreig/iStock

Как сообщает издание LiveScience, спустя четверо суток после появления на свет мальчик перенес открытую операцию на сердце, в результате которой артерии удалось вернуть в нормальное состояние. После 12-ти часовой операции развились осложнения. Поскольку работа сердца Финли ухудшилась, его поместили в отделение интенсивной терапии. После нескольких недель в реанимации ученый предложил родителям мальчика еще один вариант: инъекцию стволовых клеток, которые необходимо вводить в область сердечной мышцы.

Пластырь из стволовых клеток

Начиная с 2003 года профессор Капуто провел множество исследовательских проектов и клинических испытаний, направленных на более эффективное хирургическое лечение сердца. Его интересовало, может ли терапевтическая гипотермия (охлаждение тела во время кардиохирургических операций) улучшить результаты лечения.

Профессор Массимо Капуто восстанавливает сердца детей, рожденных с врожденными пороками сердца. Journal Interesting Engineering

Кроме того, профессор сконструировал пластырь из стволовых клеток или другим словами заплатки, включающие в себя донорские стволовые клетки, которые вшиваются в сердце в процессе операции. В отличие от классических искусственных пластырей или протезов сердечных клапанов, такие "заплатки" не придется менять по мере взросления ребенка. Ученые утверждают, что новая технология позволит избежать проведения повторных операций на открытом сердце у детей.

Как первый пациент Финли получил стволовые клетки вне рамок клинического эксперимента, а "из соображений гуманности". Ему также не накладывали новый пластырь, который теперь использует Капуто. Во время второй операции мальчику была сделана инъекция стволовых клеток прямо в сердечную мышцу.

Реабилитация "синих детей"

Работа профессора Капуто заключается в восстановлении нормальной работы сердца младенцев, лишенных кислорода вовремя или до родов.

"Во время операций на сердце мы также провели исследование, изучая "синих младенцев" [детей, страдающих от низкого уровня кислорода]. Было обнаружено, что подача высокого уровня кислорода при таком типе хирургических вмешательств может нанести вред сердцу и мозгу. До этого такая практика была весьма распространенной, поэтому было важно получить такой опыт", - сказал профессор Капуто в своем пресс-релизе.

New stem cell patch (left) original operating material (right). Journal Interesting Engineering / Photos: British Heart Foundation.

"Уже через две недели после курса терапии стволовыми клетками мы заметили положительную динамику в состоянии здоровья Финли. Он впервые вернулся домой в возрасте всего шести месяце. Некоторое время он находился на аппарате, который помогал ему дышать по ночам", - рассказывает LiveScience мама Финли. "Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но мы очень благодарны за то, что жизнь Финли перевернулась после лечения стволовыми клетками. Теперь у моего сына есть шанс на жизнь, которого могло и не быть".

