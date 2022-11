Российские истребители пролетели в 70 метрах над кораблями НАТО, вызвав панику у экипажей

В воскресенье пресс-служба Североатлантического альянса распространила заявление о том, что два российских боевых самолета приблизились к военным кораблям НАТО в акватории Балтийского моря. Согласно сообщению, российские истребители пересекли безопасную зону, которая используется для военных учений НАТО. Инцидент случился в четверг 17 ноября.

В НАТО расценивают действия российских пилотов как небезопасные и непрофессиональные. Самолеты пролетели на высоте менее 100 метров над Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), выполнявшей рутинную операцию в водах Балтийского моря. Российские пилоты не ответили на многократные запросы и пронеслись над военными судами на высоте 91 и 73 метров.

В официальном документе НАТО такое поведение назвали неосмотрительным и непрофессиональным, учитывая, что оно произошло в опасной зоне, которая используется для учений противовоздушной обороны, а также из-за малой высоты и близкого расположения самолетов. Подобное взаимодействие повышает риск просчетов, ошибок и несчастных случаев.

Standing NATO Maritime Group 1, photo: North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Далее НАТО предупредило ВКС России, что на такие вмешательства будет дан адекватный ответ, отметив, что "НАТО даст надлежащий ответ на провокации, угрожающие законной деятельности альянса и безопасности наших самолетов, кораблей и их экипажей".

