Немецкая технологическая компания Continental Automotive утверждает, что в третьем квартале получила первый крупный заказ на свою новую тормозную систему под названием "Future Brake System" (FBS).

Continental is stepwise enhancing its portfolio of “by-wire” technologies being ready for Future Brake Systems.

Серийное производство полусухой тормозной системы (также известной как FBS 2) оценивается примерно в 1,5 миллиарда евро ($1,55 млрд.), заявила компания в своем пресс-релизе в среду.

"Мы очень рады, что скоро увидим тормозную систему будущего на дорогах", - заявил Лутц Кюнке, руководитель направления "Safety and Motion Business Area and Vehicle Dynamics" компании Continental Automotive, Северная Америка. "Полусухие тормоза представляют собой следующее поколение тормозных систем в нашей дорожной карте. Подобные технологии необходимы водителям для безопасного доступа к дополнительным функциям электрификации и автоматизированного вождения".

Благодаря успеху, продажи этой новой системы увеличились до более чем 2 млрд. евро (2,07 млрд. долларов США), утверждает производитель. Ожидается, что выпуск FBS начнется в 2025 году на одном из заводов по производству автомобилей в Северной Америке.

Что такое FBS?

Тормозные системы постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать требованиям и ожиданиям автоматизированного вождения, электрификации и цифровизации, при этом компоновка автомобиля кардинально меняется в сторону зональной архитектуры.

Тормозные системы будущего в основном используются в автомобилях с меняющейся архитектурой. Новая технология являются еще одним шагом на пути к созданию программно-определяемого автомобиля, FBS предоставляет автопроизводителю возможность выбора интеллектуального оборудования привода, где программное обеспечение может быть развернуто на любом электронном модуле управления для обеспечения безопасности резервирования и гибкости для потребителей.

Тормозная система FBS 3 (в последней модификации компании) состоит из четырех сухих колесных тормозных механизмов (суппортов или барабанов) и ряда программных функциональных модулей.

Для обеспечения безопасности и резервирования эти элементы способны работать под управлением нескольких высокоэффективных вычислительных комплексов (HPC), при этом встроенные модули контроля обеспечивают необходимое резервирование.

Полусухая система включает в себя тормоза MK C2 второго поколения от Continental, а также электромеханические тормоза задней оси. Новая концепция "сухих" тормозов не требует использования тормозной жидкости, утверждает производитель.

Тормоза на передней оси работают на гидравлике, так же, как и обычные "мокрые" тормоза. Кроме того, новая технология включает встроенную систему подачи воздуха Continental Air Supply. Она используется вместе с пневморессорами на передней и задней осях пневматической подвески.

"С полусухой системой отпадает необходимость в гидравлическом приводе тормозов на задней оси", - говорит Кюнке. "Это означает, что традиционная архитектура автомобиля может быть модернизирована, что позволит реализовать новые конструкторские возможности. Эта система является ключевым шагом на пути к будущему, в котором гидравлические технологии будет полностью исключены".

Безопасные тормоза будущего

Дорожная карта компании отражает переход от систем управления тормозами к системам управления движением от FBS 0 до FBS 3. В ней намечен точный план перехода к полностью "сухим" тормозам. Второе поколение тормозной системы Continental MK C2 находится в начале этого пути. MK C2 является отправной точкой для всех будущих тормозных систем, о чем свидетельствует ее интеграция в полусухую систему, заявляет автомобильная компания.

Производство MK C2 начнется на предприятии Continental в Моргантоне, Северная Каролина, во второй половине 2023 года. "Наша команда не может дождаться начала выпуска MK C2", - сказал Дэвид Джонс, менеджер завода в Моргантоне. "Мы испытываем чувство гордости за то, что находимся на переднем крае производства будущего тормозных систем. Мы знаем, что продукция, которую мы производим, ежедневно помогает обеспечивать безопасность людей. С MK C2 мы настроены оказывать такое же влияние на будущие поколения автомобилей и в этом процессе расширять нашу команду".



Источники: Continental Automotive, Journal Interesting Engineering

https://www.continental.com/en/press/press-releases/future-brake-system/

https://interestingengineering.com/innovation/company-claims-future-brake-system