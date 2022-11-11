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Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter о возможном банкротстве компании
Сократив половину сотрудников Twitter, Илон Маск подтолкнул топ-менеджеров к увольнению, угрожая банкротством компании. Интересно выживет ли социальная сеть в условиях нового кризиса?
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Самый богатый человек в мире Илон Маск предупредил сотрудников недавно приобретенной компании социальных сетей о высокой вероятности банкротства Twitter. Результатом такой реакции стал отток топ-менеджеров компании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

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Elon Musk is seen surrounded by Twitter logos Nur Photo/Getty

Спустя почти две недели после заключения окончательного соглашения о покупке Twitter, Маск провел собрание всех сотрудников компании и в очередной раз рассказал о том, сколько денег теряет компания. По данным The Information, Маск заявил, что текущие темпы оттока денежных средств из компании уже к 2023 году приведут к отрицательному балансу в миллиарды долларов. Единственным способом сохранить компанию была его инициатива о подписке на Twitter Blue.

В последнее время доходы от рекламы упали во всех социальных медиакомпаниях, включая Meta и YouTube. Хотя рекламный бизнес Twitter занимает незначительное место в его доходной части, после поглощения компании Маском поступление денежных средств сильно сократилось. Многие бренды приостановили размещение рекламных объявлений на этой платформе, так как политика модерирования контента на платформе вызывает много вопросов.

Увольнение топ-менеджеров

Маск поручил главе отдела безопасности и корпоративной этики Йоэлю Роту и главе отдела по работе с клиентами Робин Уилер, выступить перед рекламодателями в прямом эфире в попытке возобновить рекламу. Однако спустя всего сутки, после общего собрания, Рот и Уилер уволились из организации.

Ранее в тот же день компанию также покинули директор по информационной безопасности Леа Кисснер, директор по конфиденциальности Дэмиен Киран и директор по нормативно-правовому контролю Марианна Фогарти, сообщает Guardian.

Возможно, причиной увольнений является высокая вероятность банкротства компания, с другой стороны манеры Маска тоже могли повлиять на принятие таких решений. С самого начала своей работы Маск перекроил всю внутреннюю политику Twitter, заставив сотрудников работать по 12 часов в сутки. При этом он вновь подчеркнул на общем собрании, что все должны работать в офисе или покинуть компанию.

Проблемы с Федеральной торговой комиссией

На прошлой неделе Twitter сократил штат сотрудников наполовину, что стало причиной сильного давления на персонал в вопросах перераспределения обязанностей по модерации контента. Вместе с тем, увольнения руководителей департаментов уже второй раз за год привлекли внимание Федеральной торговой комиссии (FTC).

Ранее в мае этого года, компания достигла договоренности с FTC по вопросам приватности и обязалась проводить проверку конфиденциальности при любых обновлениях своих продуктов.

По данным The Verge, юридическая команда Twitter, которую теперь возглавляет адвокат Маска Алекс Спиро, просит сотрудников компании подтвердить, что изменения, вносимые компанией, соответствуют правилам FTC и стандартам конфиденциальности. Впрочем, такой способ ведения бизнеса сопряжен с высокими рисками и может обернуться огромными штрафами.

Широко разрекламированный Маском план подписки за $7,99 в месяц спровоцировал ряд новых проблем, связанных с мошенниками и пранкерами, использующими сервис для имитации известных людей и брендов. В настоящее время специалисты Twitter пытаются решить проблему с такими аккаунтами.

Аналитики считают, что еще предстоит выяснить, насколько потенциальное банкротство Twitter является результатом сокращения доходов компании, а в какой степени - результатом необдуманной политики Маска.

Источники: Guardian, Information, Verge

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1. (https://www.theinformation.com/articles/musk-warns-twitter-may-lose-billions-next-year)
2. (https://www.theverge.com/2022/11/10/23451198/twitter-ftc-elon-musk-lawyer-changes-fine-warning) 
3. (https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/10/exodus-twitter-elon-musk-possible-bankruptcy)

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#илон маск #twitter #банкротство #проблемы конфиденциальности #топ-менеджеры
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