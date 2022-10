Буквально неделю назад множество космических и наземных обсерваторий зафиксировали один из самых продолжительных и ярких космических взрывов за всю историю наблюдений. Это грандиозное событие было классифицировано как гамма-всплеск GRB. Астрофизики назвали его "самым ярким из всех, что были до сих пор".

9 октября ряд космических и наземных телескопов наблюдали один из самых ярких космических взрывов за всю историю наблюдений, отмечается в блоге Национального космического агентства. По данным NASA, это грандиозное событие было классифицировано как гамма-всплеск, или GRB. Это один из самых мощных взрывов во Вселенной. Вспышка GRB 221009A, была настолько мощной, что астрофизики продолжали наблюдать последствия взрыва на протяжении нескольких часов после того, как он впервые был зарегистрирован.

Фотоснимок GRB, выполненный обсерваторией Нила Герелса Swift. NASA/Swift/A. Beardmor (University of Leicester)

Необычайно длинный гамма-всплеск

Ученые полагают, что взрыв произошел, когда звезда, расположенная на расстоянии примерно 2,4 миллиарда световых лет от нас в созвездии Сагитты, разрушилась и перешла в фазу сверхновой, после чего коллапсировала в черную дыру. Предположительно, эта звезда была во много раз больше нашего Солнца.

"Чрезвычайно продолжительная вспышка 221009A - самая яркая из когда-либо зарегистрированных GRB, а ее послесвечение бьет все рекорды на всех длинах волн", - говорится в заявлении Брендана О'Коннора, доктора наук из University of Maryland и George Washington University.

"Поскольку это событие настолько яркое и близкое, мы считаем, что этот выпадающий раз в столетие шанс, позволит разгадать некоторые из величайших тайн Вселенной об этих взрывах, от формирования черных дыр до проверки моделей темной материи."

В момент, когда гамма-лучи и рентгеновское излучение от GRB 221009A достигли нашей Солнечной системы, произошло срабатывание детекторов, установленных на космических обсерваториях, включая космический аппарат Fermi NASA, обсерваторию Neil Gehrels Swift и спутник Wind. Мгновения спустя они достигли нашей планеты, где были зарегистрированы большинством наземных инструментов включая Gemini South в Чили.

В данной последовательности, составленной из данных телескопа Fermi Large Area Telescope, показано небо в гамма-лучах с центром на месте GRB 221009A. Каждый кадр показывает гамма-лучи с энергией более 100 миллионов электрон-вольт (МэВ), где более яркие цвета указывают на более сильный гамма-сигнал. В общей сложности они представляют собой более 10 часов наблюдений. Свечение от средней плоскости нашей галактики Млечный Путь выглядит как широкая диагональная полоса. Изображение имеет размер около 20 градусов в поперечнике. Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

Самый яркий за всю историю наблюдений

Несмотря на то, что событие GRB 221009A ((Swift J1913.1+1946)) произошло на расстоянии около 2,4 млрд световых лет от Земли, по масштабам Вселенной это относительно недалеко. от нас. Отчасти этим объясняется его яркость и то, насколько долговечными были последствия взрыва - телескоп Ферми, например, обнаружил вспышку более чем через 10 часов после того, как она была впервые зафиксирована.

"Наша исследовательская группа назвала этот всплеск "Boat", или "Brightest Of All Time", потому что, если изучить тысячи гамма-всплесков, зафиксированных радиотелескопами с 1990-х годов, эта вспышка занимает особое место", - рассказала Джиллиан Растинеджад, д-р. Northwestern University in Illinois.

Кроме того, этот взрыв позволил двум космическим приборам, установленным на МКС (рентгеновскому телескопу Neutron star Interior Composition Explorer и японскому Monitor of All-sky X-ray Image) впервые работать в синхронном режиме. Они приступили к совместному мониторингу GRB 221009A уже через пару часов после того, как он был обнаружен. Данные, полученные от многочисленных космических и наземных обсерваторий, позволят астрофизикам проанализировать сигнатуры выброшенных тяжелых элементов и больше узнать о формировании массивных черных дыр.

Источники: NASA, Journal Interesting Engineering, Wikipedia

