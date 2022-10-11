Теперь электромобиль можно зарядить за пять минут. Ранее новая технология была испытана на борту МКС

Экспериментальная технология NASA, разработанная для охлаждения космического оборудования, может значительно сократить время зарядки электромобилей (EV) до пяти минут или даже меньше. Об этом сообщается в блоге Национального космического агентства.

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Close-up hand grip plug of industrial electric charging machine. Chiradech/iStock

Испытания технологии кипения в переохлажденном потоке на борту МКС

Технология, получившая название "кипение в переохлажденном потоке", улучшает отвод тепла от кабелей зарядного устройства и позволяет значительно увеличить количество электрического тока, которое современные зарядные станции EV могут подавать на электромобили. Такой подход, в свою очередь, значительно сократит время зарядки, даже позволит заряжать полностью разряженный автомобиль всего за пять минут и даже меньше, сообщает пресс-служба NASA.

Американское космическое агентство утверждает, что силы тока примерно в 1 400 ампер должно быть достаточно для зарядки среднего автомобиля в течение пяти минут. Для сравнения, современные зарядные устройства обеспечивают ток до 520 ампер, в то время как стандартные зарядные устройства обычно обеспечивают ток не более 150 ампер.

Проблема в том, что при превышении силы тока в 520 ампер зарядное устройство начинает выделять большое количество тепла, что может представлять опасность для пользователей.

Недавно специалисты NASA провели испытания технологии, позволяющей безопасно охлаждать кабели с очень высоким уровнем заряда. Команда из Университета Пердью разработала проект Flow Boiling and Condensation Experiment (FBCE), в рамках которого были проведены испытания двухфазного потока жидкости и теплообмена в условиях длительной микрогравитации на МКС. Для проверки своей методики инженеры использовали кабели с жидкостным охлаждением. Жидкость, подводимая к горячим кабелям, находилась в переохлажденном состоянии, то есть была намного ниже точки кипения.

Используя технологию FBCE, команда Purdue University, спонсируемая Отделом биологических и физических наук НАСА, утверждает, что с помощью кипения в переохлажденном потоке удалось достичь в кабеле силы тока 2 400 ампер. Как пояснили в NASA, "диэлектрическая охлаждающая жидкость прокачивается через зарядный кабель, где она захватывает тепло, выделяемое токоведущим проводником".

Конечно, это намного больше, чем 1 400 ампер, необходимых для зарядки автомобиля за пять минут. Однако это испытание проводилось в рамках контролируемого лабораторного эксперимента - и это не то же самое, что испытание на реальном автомобиле в реальных условиях.

Тем не менее, как отмечают в NASA, новая технология может быть использована для " подачи тока, в 4,6 раза, превышающего силу тока самых быстрых зарядных устройств для электромобилей, доступных сегодня на рынке". Таким образом, можно устранить одно из ключевых препятствий - длительное время зарядки - на пути внедрения электромобилей, и все это благодаря технологии, которая изначально была разработана и испытана в условиях космоса.

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Источники: NASA

1. (https://science.nasa.gov/technology/technology-highlights/cooling-technique-developed-for-space-use-makes-charging-electric-cars-on-earth-quicker-and-easier)