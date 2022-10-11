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NASA разработало технологию сверхбыстрой зарядки электромобилей
Теперь электромобиль можно зарядить за пять минут. Ранее новая технология была испытана на борту МКС
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Экспериментальная технология NASA, разработанная для охлаждения космического оборудования, может значительно сократить время зарядки электромобилей (EV) до пяти минут или даже меньше. Об этом сообщается в блоге Национального космического агентства.

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Close-up hand grip plug of industrial electric charging machine. Chiradech/iStock 

Испытания технологии кипения в переохлажденном потоке на борту МКС

Технология, получившая название "кипение в переохлажденном потоке", улучшает отвод тепла от кабелей зарядного устройства и позволяет значительно увеличить количество электрического тока, которое современные зарядные станции EV могут подавать на электромобили. Такой подход, в свою очередь, значительно сократит время зарядки, даже позволит заряжать полностью разряженный автомобиль всего за пять минут и даже меньше, сообщает пресс-служба NASA.

Американское космическое агентство утверждает, что силы тока примерно в 1 400 ампер должно быть достаточно для зарядки среднего автомобиля в течение пяти минут. Для сравнения, современные зарядные устройства обеспечивают ток до 520 ампер, в то время как стандартные зарядные устройства обычно обеспечивают ток не более 150 ампер.

Проблема в том, что при превышении силы тока в 520 ампер зарядное устройство начинает выделять большое количество тепла, что может представлять опасность для пользователей.

Недавно специалисты NASA провели испытания технологии, позволяющей безопасно охлаждать кабели с очень высоким уровнем заряда. Команда из Университета Пердью разработала проект Flow Boiling and Condensation Experiment (FBCE), в рамках которого были проведены испытания двухфазного потока жидкости и теплообмена в условиях длительной микрогравитации на МКС. Для проверки своей методики инженеры использовали кабели с жидкостным охлаждением. Жидкость, подводимая к горячим кабелям, находилась в переохлажденном состоянии, то есть была намного ниже точки кипения.

Используя технологию FBCE, команда Purdue University, спонсируемая Отделом биологических и физических наук НАСА, утверждает, что с помощью кипения в переохлажденном потоке удалось достичь в кабеле силы тока 2 400 ампер. Как пояснили в NASA, "диэлектрическая охлаждающая жидкость прокачивается через зарядный кабель, где она захватывает тепло, выделяемое токоведущим проводником".

Конечно, это намного больше, чем 1 400 ампер, необходимых для зарядки автомобиля за пять минут. Однако это испытание проводилось в рамках контролируемого лабораторного эксперимента - и это не то же самое, что испытание на реальном автомобиле в реальных условиях.

Тем не менее, как отмечают в NASA, новая технология может быть использована для " подачи тока, в 4,6 раза, превышающего силу тока самых быстрых зарядных устройств для электромобилей, доступных сегодня на рынке". Таким образом, можно устранить одно из ключевых препятствий - длительное время зарядки - на пути внедрения электромобилей, и все это благодаря технологии, которая изначально была разработана и испытана в условиях космоса.

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 Источники: NASA
1. (https://science.nasa.gov/technology/technology-highlights/cooling-technique-developed-for-space-use-makes-charging-electric-cars-on-earth-quicker-and-easier)

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