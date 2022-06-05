Как показывают спутниковые снимки, в европейских Альпах происходит активное таяние снегов, а инвазивные виды растений вытесняют местные альпийские эндемики. По мнению ученых, оба эти явления являются последствиями изменения климата и в будущем такая динамика будет только усиливаться.
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Изучив снимки со спутников, сделанные в период с 1984 по 2021 год, учёные обнаружили, что за последние 36 лет площадь растительного массива над линией деревьев увеличилась более чем на 77 процентов.
И хотя новые виды растений в процессе фотосинтеза поглощают из атмосферы некоторое количество углекислого газа, ученые утверждают, что негативный эффект от озеленения намного серьезнее. Это связано с тем, что с увеличением зеленого покрова от поверхности гор отражается меньше солнечного света, а значит, планета нагревается сильнее.
Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2019 год, в ближайшие 10-30 лет в Альпах ожидается сокращение снежной массы до 25 процентов. По мере таяния снега будет происходить больше камнепадов и оползней, что может иметь катастрофические последствия.
Новое исследование показывает, что в настоящее время Альпы переживают спад снежного покрова, который уже виден из космоса, при этом эксперты предупреждают, что со временем ситуация будет только усугубляться.
В результате изменений горной среды пострадали в первую очередь местные альпийские растений, в то время как новые виды стали активно распространяться. Это связано с тем, что растения, произрастающие на больших высотах, были "вынуждены ориентироваться на продолжительную жизнь в Альпах, жертвуя характеристиками, которые могли бы сделать их более конкурентоспособными в краткосрочной перспектив".
"Если представить себе сад, то там всегда есть нежелательные сорняки, которые распространяются повсюду, потому что они способны очень хорошо использовать ресурсы, например, питательные вещества", - говорит доктор Сабина Рампф, ведущий автор исследования. "Они обычно быстро растут и производят много потомства, в то время как другие виды растений зачастую отстают от них, поскольку не могут использовать ресурсы так же быстро, как сорняки.
"Это похоже на то, что происходит в горной среде. Высокогорные виды вкладывают свои ресурсы в "бронежилеты", чтобы сохраниться в долгосрочной перспективе - большинство из них являются долгожителями, но при этом не успевают успешно размножаться".
По этой причине маловероятно, что альпийские растения смогут угнаться за пришлыми видами или адаптироваться к изменяющейся среде, считает Рампф. "Эволюция — это медленный процесс, который протекает только через половое размножение. Поэтому виды, которые размножаются очень медленно, будут адаптироваться еще дольше, чем обычные организмы. Некоторые смогут приспособиться, но в целом шансы большинства не очень высоки".
По мере озеленения Альп среда обитания многих видов альпийских растений может полностью исчезнуть.
"В горах растут очень специфичные виды растений. Некоторые растут только на снежных пластах, где снег сохраняется долгое время в течение вегетационного периода, другие приспособлены для произрастания в трещинах скал или на продуваемых ветром хребтах. При изменении условий окружающей среды некоторые из этих мест обитания исчезают. Другие места обитания колонизируются быстрорастущими конкурентами и становятся непригодными для обитания таких эндемиков. Если места обитания редких растений будут исчезать, то исчезнут и они".
Источники: BBC Science Focus, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), The Guardian
(https://www.ipcc.ch/srocc/)
(https://www.unil.ch/dee/home/menuguid/people/post-docs--associates/dr-sabine-rumpf.html)
(https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/02/global-heating-is-turning-white-alps-green-study-finds)