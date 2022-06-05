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Science Focus: Глобальное потепление превращает альпийские горнолыжные курорты в зелёные леса
Спутниковые данные с 1984 по 2021 год показывают, что площадь зеленого покрова на европейских Альпах увеличилась более чем на 77%.
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Как показывают спутниковые снимки, в европейских Альпах происходит активное таяние снегов, а инвазивные виды растений вытесняют местные альпийские эндемики. По мнению ученых, оба эти явления являются последствиями изменения климата и в будущем такая динамика будет только усиливаться.

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 Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC

Изучив снимки со спутников, сделанные в период с 1984 по 2021 год, учёные обнаружили, что за последние 36 лет площадь растительного массива над линией деревьев увеличилась более чем на 77 процентов.

И хотя новые виды растений в процессе фотосинтеза поглощают из атмосферы некоторое количество углекислого газа, ученые утверждают, что негативный эффект от озеленения намного серьезнее. Это связано с тем, что с увеличением зеленого покрова от поверхности гор  отражается меньше солнечного света, а значит, планета нагревается сильнее.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2019 год, в ближайшие 10-30 лет в Альпах ожидается сокращение снежной массы до 25 процентов. По мере таяния снега будет происходить больше камнепадов и оползней, что может иметь катастрофические последствия.

Новое исследование показывает, что в настоящее время Альпы переживают спад снежного покрова, который уже виден из космоса, при этом эксперты предупреждают, что со временем ситуация будет только усугубляться.

В результате изменений горной среды пострадали в первую очередь местные альпийские растений, в то время как новые виды стали активно распространяться. Это связано с тем, что растения, произрастающие на больших высотах, были "вынуждены ориентироваться на продолжительную жизнь в Альпах, жертвуя характеристиками, которые могли бы сделать их более конкурентоспособными в краткосрочной перспектив".

"Если представить себе сад, то там всегда есть нежелательные сорняки, которые распространяются повсюду, потому что они способны очень хорошо использовать ресурсы, например, питательные вещества", - говорит доктор Сабина Рампф, ведущий автор исследования. "Они обычно быстро растут и производят много потомства, в то время как другие виды растений зачастую отстают от них, поскольку не могут использовать ресурсы так же быстро, как сорняки.

Одно из самых известных горных растений - белоцветковый эдельвейс, принадлежащий к тому же семейству, что маргаритка и подсолнечник. Getty Images

"Это похоже на то, что происходит в горной среде. Высокогорные виды вкладывают свои ресурсы в "бронежилеты", чтобы сохраниться в долгосрочной перспективе - большинство из них являются долгожителями, но при этом не успевают успешно размножаться".

По этой причине маловероятно, что альпийские растения смогут угнаться за пришлыми видами или адаптироваться к изменяющейся среде, считает Рампф. "Эволюция — это медленный процесс, который протекает только через половое размножение. Поэтому виды, которые размножаются очень медленно, будут адаптироваться еще дольше, чем обычные организмы. Некоторые смогут приспособиться, но в целом шансы большинства не очень высоки".

По мере озеленения Альп среда обитания многих видов альпийских растений может полностью исчезнуть.

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"В горах растут очень специфичные виды растений. Некоторые растут только на снежных пластах, где снег сохраняется долгое время в течение вегетационного периода, другие приспособлены для произрастания в трещинах скал или на продуваемых ветром хребтах. При изменении условий окружающей среды некоторые из этих мест обитания исчезают. Другие места обитания колонизируются быстрорастущими конкурентами и становятся непригодными для обитания таких эндемиков. Если места обитания редких растений будут исчезать, то исчезнут и они".
     
Источники: BBC Science Focus, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),  The Guardian
(https://www.ipcc.ch/srocc/)    
(https://www.unil.ch/dee/home/menuguid/people/post-docs--associates/dr-sabine-rumpf.html)
(https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/02/global-heating-is-turning-white-alps-green-study-finds)

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#изменение климата #глобальное потепление #альпы #инвазивные виды растений
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