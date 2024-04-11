Первый этап исследований проходит на борту старого американского авианосца.

Проблема глобального потепления по прежнему волнует учёных по всему миру, часть из которых разрабатывает свои собственные методы по минимизации негативных последствий данного процесса — как сообщает сайт «Военное Обозрение» со ссылкой на зарубежное издание Politico, американские специалисты изучают возможность снижения темпов глобального потепления.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что на первом этапе учёные из США проводят свои климатические исследования на борту выведенного из эксплуатации американского авианосца, базирующегося в заливе Сан-Франциско близ города Аламеда.

В процессе своих тестов специалисты распыляют микрочастицы соли в атмосфере с целью изучения их воздействия на степень облачности, предполагая, что данные манипуляции приведут к увеличению плотности облаков, что спровоцирует снижение температурных показателей на поверхности в связи с уменьшением потока солнечной энергии, достигающей земли, так как предполагается, что облака будут отражать солнечный свет.

О второй фазе климатических изысканий, проводимых американскими исследователями, информации пока что достаточно мало — известно лишь, что тестирование будет проходить на некоем пирсе, расположенном вдали от берега на расстоянии более полутора километров.

Отмечается, что исследования проходят в режиме секретности, что подтверждает их важность и значимость. Кроме того, данные меры предосторожности могут быть связаны с неоднозначным отношением населения и учёных к подобного рода экспериментам.

Завершить мероприятия по воздействию на климат американские исследователи планируют в конце мая, после чего могут быть обнародованы детали изысканий и промежуточные результаты, полученные в ходе тестов.

Меры противодействия глобальному потеплению проводятся целым рядом стран уже достаточно длительное время, но в большинстве случаев мероприятия ограничиваются снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. При этом учёные некоторых государств проводят и исследования воздействия на климат, направленные на эффективную борьбу с глобальным потеплением, но далеко не все специалисты положительно оценивают подобные тесты, аргументируя свою позицию тем, что климатические изыскания могут привести к самым неожиданным последствиям, ущерб от которых превысит пользу.