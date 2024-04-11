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Проблема глобального потепления по прежнему волнует учёных по всему миру, часть из которых разрабатывает свои собственные методы по минимизации негативных последствий данного процесса — как сообщает сайт «Военное Обозрение» со ссылкой на зарубежное издание Politico, американские специалисты изучают возможность снижения темпов глобального потепления.
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Источник фото: Pixabay
Сообщается, что на первом этапе учёные из США проводят свои климатические исследования на борту выведенного из эксплуатации американского авианосца, базирующегося в заливе Сан-Франциско близ города Аламеда.
В процессе своих тестов специалисты распыляют микрочастицы соли в атмосфере с целью изучения их воздействия на степень облачности, предполагая, что данные манипуляции приведут к увеличению плотности облаков, что спровоцирует снижение температурных показателей на поверхности в связи с уменьшением потока солнечной энергии, достигающей земли, так как предполагается, что облака будут отражать солнечный свет.
О второй фазе климатических изысканий, проводимых американскими исследователями, информации пока что достаточно мало — известно лишь, что тестирование будет проходить на некоем пирсе, расположенном вдали от берега на расстоянии более полутора километров.
Отмечается, что исследования проходят в режиме секретности, что подтверждает их важность и значимость. Кроме того, данные меры предосторожности могут быть связаны с неоднозначным отношением населения и учёных к подобного рода экспериментам.
Завершить мероприятия по воздействию на климат американские исследователи планируют в конце мая, после чего могут быть обнародованы детали изысканий и промежуточные результаты, полученные в ходе тестов.
Меры противодействия глобальному потеплению проводятся целым рядом стран уже достаточно длительное время, но в большинстве случаев мероприятия ограничиваются снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. При этом учёные некоторых государств проводят и исследования воздействия на климат, направленные на эффективную борьбу с глобальным потеплением, но далеко не все специалисты положительно оценивают подобные тесты, аргументируя свою позицию тем, что климатические изыскания могут привести к самым неожиданным последствиям, ущерб от которых превысит пользу.