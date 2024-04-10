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kosmos_news
Изменение климата приводит к исчезновению метеоритов из Антарктиды
Из-за черного цвета метеориты в Антарктиде нагреваются солнцем. Лед тает под ними, и они оказываются под водой. Ученые подозревают, что в Антарктиде находятся сотни тысяч метеоритов.

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Из-за изменения климата тысячи метеоритов погружаются в омывающие Антарктиду океаны (Атлантического, Индийского и Тихого), поскольку лёд под ними тает. Ситуация требует незамедлительного вмешательства, пишет международная исследовательская группа в отчете, опубликованном в понедельник, 8 апреля, в журнале Nature Climate Change.


«Метеориты — это уникальные образцы внеземных тел, которые предоставляют важную информацию о происхождении и эволюции нашей Солнечной системы», — пишут швейцарские исследователи.

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Черный метеорит в Антарктиде. Из-за изменения климата небесные тела вскоре могут исчезнуть под водой. Фото: НАСА
По мнению ученых из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и Брюссельского университета в Бельгии, части Луны, Марса или астероидов имеют большое значение для планетарных исследований.

Более 60% всех метеоритов, найденных на Земле, были обнаружены в Антарктиде. Ежегодно здесь находят около 1000 экземпляров. По оценкам, от 300 000 до 850 000 метеоритов лежат необнаруженными во льдах Антарктики.

Согласно новому исследованию, ежегодно около 5000 метеоритов погружаются под воду. Ученые рассчитали это число, используя региональное моделирование и метод машинного обучения. По расчетам, к 2050 году исчезнет около четверти всех метеоритов. К концу столетия – в зависимости от того, насколько потеплеет климат – исчезнет до 76% объектов.

В исследовании ученые подчеркивают, что метеориты будут тонуть даже при температуре выше 0 °С . Черные метеориты сильно нагреются от Солнца, и лед под ними тает.

Чтобы получить уникальную информацию из антарктических метеоритов, исследователи рекомендуют активизировать международные усилия. Ранее неисследованные районы следует изучить путем более масштабных поисков в течение следующих 10–15 лет. Также рекомендуется посетить места, где уже ранее были обнаружены метеориты. 

В настоящее время решения о том, где искать метеориты, будут во многом зависеть от наличия логистической поддержки и научных приоритетов правительств разных стран.

#космос #земля #климат #глобальное потепление #антарктида #метеориты
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