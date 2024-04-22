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gotreksson
Скорость таяния ледников Камчатки увеличилась в 4 раза
«Кам 24»: Ледники Камчатки сократились почти на 36% по сравнению с 1950 годом. Средняя скорость таяния ледников в северной части Срединного хребта увеличилась примерно в 4,3 раза.

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Камчатка — один из самых красивых регионов России, который известен своей богатой природой, включая активные вулканы, термальные источники, дикие реки и богатое разнообразие флоры и фауны. Одним из самых интересных природных объектов Камчатки являются ее многочисленные ледники.

Ледники Камчатки занимают общую площадь около 807 квадратных километров и на них находится огромное количество снега и льда. По оценкам ученых, количество снега и льда на ледниках региона составляет более 900 кубических километров. Например, ледник Мутновский, один из крупнейших на полуострове, имеет площадь около 14 квадратных километров и толщину льда до 120 метров. Количество снега и льда на ледниках Камчатки имеет огромное значение для местной экосистемы и водного баланса региона. Ледники служат резервуаром пресной воды, осуществляют регулирование водоснабжения рек и ручьев, а также оказывают влияние на микроклимат окружающей местности.

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За несколько лет площадь ледниково покрова значительно сократилась 36% с 1951 года. Скорость убывания с 2002 по 2017 год выросла более чем в 4 раза.

Согласно отчету института географии РАН, средняя скорость исчезновения ледников в северной части Срединного хребта значительно увеличилась. Метеоданные также показали, что температура воздуха увеличилась на 0,4 градуса в летний сезон за 10 лет, а количество осадков уменьшилось на 6%-11% в зимний сезон на севере и северо-западе Камчатки.

Ученые отметили значительный рост радиационного баланса в летний период из-за уменьшения облаков нижнего яруса, что также влияет на ледники. Однако интересным фактом стало исследование французских ученых, которые обнаружили древние вирусы в ледниках Камчатки в 2022 году и смогли их «оживить». Проводя анализ образцов, они обнаружили 7 вирусов, самый древний из которых пробыл в леднике почти 49 тысяч лет.

Важно продолжать проводить изучение снега и льда на ледниках Камчатки, чтобы выявить тенденции и прогнозировать возможные изменения в будущем. Это позволит разрабатывать меры по сохранению ледников и бережному использованию природных ресурсов этого удивительного региона.

#новости #экология #вирус #климат #глобальное потепление #камчатка #ран #таяние льдов #ледники #ледник мутновский
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