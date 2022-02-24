Хотя генетически модифицированные культуры имеют ряд значительных преимуществ перед обычными аналогами, первоначальное создание модифицированных растений может быть довольно сложным. Недавно ученые разработали более простой подход, при котором обычные растения изменяются с помощью аэрозоля, который распыляется над посевами.
реклама
Сельскохозяйственные растения обычно генетически модифицируются для того, чтобы повысить их урожайность, снизить потребление воды или повысить устойчивость к вредителям и болезням. Однако успешное внедрение таких трансформаций требует значительного количества времени и денег, к тому же многие люди с опаской относятся к употреблению таких растений (или продуктов питания, приготовленных из них).
Во главе с исследователем Масаки Одахара группа ученых из японского Центра устойчивого ресурсоведения RIKEN поставила перед собой задачу разработать более простую альтернативу, которая давала бы те же результаты.
В частности, ученые хотели создать биоактивные молекулы, которые можно было бы распылять на сельскохозяйственные культуры, где они проникали бы в клетки растений и либо подавляли, либо запускали активность определенных генов.
Одними из первых кандидатов, на которых обратили внимание ученые, были цепочки аминокислот, известные как проникающие в клетки пептиды (CPPs). Предыдущие исследования показали, что такие пептиды способны доставлять молекулы в структуры клеток растений, например, в хлоропласты, в которых происходит фотосинтез.
Чтобы выяснить, какие пептиды будут работать лучше всего, исследователи пометили несколько природных и синтетических пептидов желтым флуоресцентным сигналом, а затем распылили эти пептиды на листья кресс-салата, сои и томатов. При последующем использовании конфокального лазерного сканирующего микроскопа для исследования листьев было обнаружено, что некоторые из пептидов особенно успешно проникают в клетки, вызывая их желтое свечение.
Дополнительные эксперименты показали, что фрагменты ДНК, называемые плазмидами, которые часто используются для переноса чужеродных генов в такие организмы, как растения, могут быть перенесены в листья растений после прикрепления к распыленным CPP. Другие связанные биомолекулы вызывали временное образование в листьях дополнительных пор, позволяя всасывать большее количество аэрозоля.
Наконец, ученые обратили свое внимание на растение, которое было генетически модифицировано (традиционным способом) для чрезмерной интенсивности желтой флуоресценции в листьях. Присоединив РНК, препятствующую этой активности, к CPP, а затем распылив эту CPP на листья растения, исследователи смогли успешно подавить желтую флуоресценцию.
"Биоактивные молекулы, доставляемые с помощью распыления, могут эффективно улучшать экономические признаки качества сельскохозяйственных культур", - говорит Одахара. "Наш следующий шаг - повышение эффективности системы распределения. В конечном итоге, мы надеемся, что эта система может быть использована для безопасной защиты сельскохозяйственных культур от паразитов или других вредных факторов".
Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале ACS Nano.
Источники: RIKEN через AlphaGalileo
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c07723
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/218085?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/218085