Ученые НОАК считают, что подводные лодки, оснащенные твердотельными лазерами в случае военного конфликта, смогут стать эффективным инструментом для борьбы со спутниками США и других противников.

Подводные лодки Народно-освободительной армии Китая вскоре могут быть оснащены лазерным оружием. (Image: Creative Commons / Asia Times)

Китайские ученые предложили оснастить подводные лодки лазерами для «незаметного уничтожения» спутников из-под воды, что может произвести революцию в противоспутниковой борьбе (ASAT).

По сообщению издания South China Morning Post (SCMP), ученые Народно-освободительной армии Китая (НОАК) под руководством профессора Ван Даня из Военно-морской академии подводного плавания предложили оснастить китайские субмарины твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса, способным атаковать космические аппараты, например, спутниковое созвездие компании SpaceX Starlink, оставаясь при этом под водой.

В докладе говорится, что такой подход решает проблему скрытности операций ASAT, которые предполагают использование ракет класса «земля-воздух», запуск которых может легко выдать местоположение пусковых установок.

В статье говорится, что в предлагаемых «лазерных подводных лодках» можно будет использовать выдвижную оптоэлектронную мачту для обстрела спутников и последующего погружения на глубину, что повысит элемент внезапности и оперативную эффективность.

Авторы статьи отмечают, что исследование НОАК подчеркивает неэффективность применения ракет против небольших, многочисленных и близко расположенных спутников, подобных тем, что используются в программе Starlink, и выступает за массовое производство подводных лодок с лазерным вооружением для противодействия подобным военным угрозам.

SCMP пишет, что в работе ученых НОАК содержится подробное руководство по атаке на спутники типа «Starlink». При этом особое внимание уделяется вопросу поиску спутников другими «силами и средствами» в связи с ограниченным потенциалом средств обнаружения субмарин НОАК.

Помимо операций ASAT, подводные лодки, оснащенные лазерным оружием, смогут выполнять и другие задачи, в том числе атаковать противолодочные самолеты, сопровождать торговые суда и наносить удары по наземным целям.

Атомные ударные подводные лодки (SSN) могут стать идеальными платформами для установки лазерного оружия, поскольку их ядерные реакторы обеспечат достаточную мощность для энергоемкого оружия и в то же время позволят сохранить малозаметность субмарин.

В статье, опубликованной в июне 2024 года в Военно-морском институте США (USNI), военный аналитик Лиам Навара утверждает, что атомные подводные лодки (SSN) потенциально способны сохранять беспрепятственную свободу маневра в условиях постоянной космической разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), что может сделать их мощными платформами ASAT.

Навара отмечает, что по мере снижения стоимости запуска на низкую околоземную орбиту (НОО) спутниковые группировки будут поддерживать более устойчивую систему ISR, что повлияет на развитие боевых действий на море.

По его словам, атомные подводные лодки, например многоцелевые субмарины класса «Вирджиния» ВМС США, являются ярким примером платформы, с которой с помощью оружия направленной энергии (лазеров или сверхмощных микроволновых систем) можно атаковать вражеские спутники-шпионы.

Навара обращает внимание на важность стелс-потенциала подводных лодок «в эпоху, когда надводные боевые корабли и сухопутные силы пытаются добиться локального превосходства за счет всепроникающих средств космической разведки» Автор считает, что в будущем подводные лодки, оснащенные оружием ASAT направленной энергии, будут играть решающую роль в достижении локального превосходства в ISR и поддержке операций объединенных сил.

В свою очередь, Хай Саттон в своей статье для Forbes, опубликованной в феврале 2020 года, пишет, что подводной лодке с лазерным оружием ASAT потребуется лишь ненадолго себя обнаружить, чтобы устранить угрозу, и что от лазеров сложно защититься, поскольку они движутся со скоростью света.

Саттон упоминает, что помимо поражения спутников, лазеры, установленные на субмаринах, могут быть эффективны против «роящихся» беспилотных надводных аппаратов (USV), обеспечивая незначительную стоимость одного выстрела, в отличие от ракетного и пушечного вооружения. Он добавляет, что лазерное оружие может оказаться весьма эффективным средством борьбы с быстроходными ударными судами или другими пилотируемыми целями, на которые “жалко тратить торпеды”.

Он также утверждает, что лазеры, установленные на подводных лодках, могут поражать береговые цели, например, причалы для швартовки подводных лодок или телекоммуникационные мачты. Однако, пишет он, есть оговорка: цель должна быть достаточно ценной, чтобы оправдать риск размещения субмарины так близко к берегу неприятеля.

Эксперты считают, что подводные лодки будут играть решающую роль в любой попытке Китая изолировать Тайвань. Photo: Handout

Впрочем, лазеры, устанавливаемые на подводные лодки, могут иметь и серьезные недостатки. Такой вывод напрашивается из опыта создания ракет класса «земля-воздух» (SLAM), схожих по принципу действия с мачтовыми системами вооружения.

Обозреватель американского издания The War Zone Тайлер Рогоуэй в своей статье за июль 2020 года отмечает, что мачтовые системы подводных вооружений, такие как SLAM и, возможно, лазеры, могут быть полезны только в качестве «последней линии обороны» для субмарин, которые уже обнаружены и которым грозит уничтожение с воздуха или из космоса.

Роговей утверждает, что SLAM или лазеры, установленные на подводных лодках, потребуют от субмарины опасного сближения с поверхностью, что сделает их уязвимыми для атаки. Вместе с тем, пишет эксперт, использование SLAM или лазеров на подлодках может обеспечить правдоподобное отрицание, поскольку национальная принадлежность атакующей субмарины не обязательно будет известна до начала SLAM или лазерной атаки.

В то же время Рогоуэй предупреждает, что атака SLAM или лазерная атака с подводной лодки не всегда может привести к полному уничтожению цели. Если это произойдет, то, неудачная атака может выдать позицию субмарины, что, скорее всего, будет означать ее гарантированное уничтожение, считает эксперт. Кроме того, он указывает на технические трудности, связанные с установкой SLAM или лазеров на ограниченном пространстве башни подводной лодки.

В январе 2024 года политобозреватель Габриэль Онрада в своей статье для Asia Times напомнил, что существующие в настоящее время лазерные системы вооружений из-за большого веса, высокого энергопотребления и проблем с охлаждением недоступны для установки на надводные военные корабли и, тем более, на подводные лодки.

Роговей говорит, что SLAM или лазеры, установленные на подводных лодках, могут быть оружием последнего шанса, учитывая значительные последствия их применения. Кроме того, он указывает, что такое оружие противоречит традиционной тактике ведения боевых действий на подводных лодках.

Идея использования боевых лазеров на субмаринах, пишет Онрада, может быть полностью «сведена на нет» растущей прозрачностью Мирового океана, обусловленной распространением таких современных технологий, как коммерческая спутниковая съемка, радиолокаторы с синтезированной апертурой, гидроакустический мониторинг и даже - как это ни странно - социальные сети.

Так, в статье The Conversation, опубликованной в марте прошлого года, австралийский профессор и политолог Роджер Брэдбери и соавторы утверждают, что научный прогресс может способствовать обнаружению движения субмарин и их воздействия на окружающую среду, что в перспективе сделает океаны «прозрачными» и ознаменует конец эпохи подводных лодок.

В 2020 году Брэдбери и его коллеги провели комплексный анализ, пытаясь «предугадать будущее и просчитать возможные варианты его развития», вплоть до 2050-х годов. Для оценки использовался программный инструмент Intelfuze. Это ПО для прогноза военной разведки позволяет проводить тщательную, прозрачную и легко корректируемую вероятностную оценку, что особенно удобно для решения вопросов, связанных с “неопределенными и спекулятивными данными”. Быстроходная ударная подводная лодка класса «Вирджиния» Montana (SSN-794) во время ходовых испытаний в феврале 2022 года. В ближайшем будущем атомные субмарины, обладающие практически полной свободой передвижения, смогут атаковать спутники наблюдения противника с помощью оружия направленной энергии, в том числе лазеров и мощных микроволновых систем. U.S. Navy Photo Courtesy of HII by Ashley Cowan

Согласно полученным результатам, существует высокая вероятность (по некоторым оценкам до 90%), что в большинстве случаев океаны станут полностью прозрачными к началу 2050-х годов. “Высокодостоверный анализ, выполненный независимой программой с вероятностью более 70 процентов, указывает на то, что подводные лодки, в том числе атомные, скорее всего, будут легко обнаружены в водах мирового океана благодаря достижениям науки и техники, несмотря на любые разработки в области стелс-технологий”,- резюмируют ученые.