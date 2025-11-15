Сотрудники говорят о вопиющем акте разрушения профсоюзов

Более 200 разработчиков студии Rockstar North подписали коллективное открытое письмо к руководству, требуя немедленно восстановить на работе коллег, уволенных на прошлой неделе.

В письме сотрудники подчеркивают, что эта солидарность демонстрирует их решимость привлечь руководство к ответственности в тот самый момент, когда компания ожидала от них запуганности и покорности.

Разработчики напоминают, что каждый член огромного коллектива Rockstar является важным звеном в создании игр, и массовые увольнения таких специалистов напрямую бьют по качеству будущих проектов.

Особое возмущение вызывает вопиющий дисбаланс между финансовой поддержкой, которую компания получает от государства, и ее отношением к персоналу. В письме указывается, что Rockstar ежегодно получает свыше 440 миллионов фунтов стерлингов в виде британских налоговых льгот, но при этом систематически пренебрегает созданием достойных условий труда для своих сотрудников.

Это коллективное действие знаменует собой переломный момент в конфликте. Оно показывает, что кадровые чистки, направленные на подавление профсоюзного движения, дали обратный эффект. Они сплотили коллектив, что может серьезно затруднить студии выполнение амбициозных планов по выпуску Grand Theft Auto VI в заявленные сроки.