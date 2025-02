Бывший президент SIE Worldwide Studios объяснила отмену The Last of Us Online

Проект The Last of Us Online, который должен был стать отдельной многопользовательской игрой по вселенной TLoU, был отменён из-за нехватки ресурсов. Об этом рассказал бывший глава Sony Interactive Entertainment Сухей Ёсида.

По его словам, изначально идея сделать отдельный мультиплеерный проект исходила от Naughty Dog. Разработчики хотели создать амбициозную игру-сервис, поскольку онлайн режим из первой части имел множество поклонников. Однако в 2023 году в проект была привлечена Bungie, обладающая большим опытом в играх-сервисах (например, Destiny 2). После анализа Bungie заявила, что поддержка подобного проекта потребует гораздо больше ресурсов, чем предполагалось.

После этого Naughty Dog осознала, что не сможет справиться с разработкой мультиплеера, если хочет параллельно работать над своим новым проектом Intergalactic: The Heretic Prophet. В итоге студия приняла сложное решение закрыть разработку The Last of Us Online, что разочаровало многих фанатов.

Ранее Sony пыталась развивать игры-сервисы, но столкнулась с рядом проблем. Несколько проектов уже были отменены, а планы по выпуску 12 онлайн-игр к 2026 году были пересмотрены. Возможно, в будущем The Last of Us всё же получит свой мультиплеер, но пока Naughty Dog полностью сосредоточена на новых одиночных проектах.