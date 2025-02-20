Проект The Last of Us Online, который должен был стать отдельной многопользовательской игрой по вселенной TLoU, был отменён из-за нехватки ресурсов. Об этом рассказал бывший глава Sony Interactive Entertainment Сухей Ёсида.
По его словам, изначально идея сделать отдельный мультиплеерный проект исходила от Naughty Dog. Разработчики хотели создать амбициозную игру-сервис, поскольку онлайн режим из первой части имел множество поклонников. Однако в 2023 году в проект была привлечена Bungie, обладающая большим опытом в играх-сервисах (например, Destiny 2). После анализа Bungie заявила, что поддержка подобного проекта потребует гораздо больше ресурсов, чем предполагалось.
После этого Naughty Dog осознала, что не сможет справиться с разработкой мультиплеера, если хочет параллельно работать над своим новым проектом Intergalactic: The Heretic Prophet. В итоге студия приняла сложное решение закрыть разработку The Last of Us Online, что разочаровало многих фанатов.
Ранее Sony пыталась развивать игры-сервисы, но столкнулась с рядом проблем. Несколько проектов уже были отменены, а планы по выпуску 12 онлайн-игр к 2026 году были пересмотрены. Возможно, в будущем The Last of Us всё же получит свой мультиплеер, но пока Naughty Dog полностью сосредоточена на новых одиночных проектах.