Sony может провести State of Play в конце января: слухи о дате и возможных анонсах

Согласно утечкам, Sony может провести новое мероприятие State of Play уже 30 января. Информация появилась благодаря инсайду от журналиста Роберто Серрано и одного из бывших разработчиков популярной игры Days Gone. Основное внимание привлекли слухи о возможных анонсах, среди которых упоминаются анонсированный проект Ghost of Yotei и долгожданный Death Stranding 2 с вероятным указанием дат релиза.

Ghost of Yotei — разрабатываемая компанией Sucker Punch Productions игра, продолжение Ghost of Tsushima. Игроки отправятся в захватывающее путешествие по северной Японии, а главным персонажем станет воительница Атсу, чья история разворачивается на фоне пейзажей горы Йотей в 1603 году.

Кроме того, аудитория с нетерпением ждет новых подробностей о Death Stranding 2, разработкой которого занимается Kojima Productions. Первая часть игры, вышедшая в 2019 году, получила множество наград и признание благодаря уникальному геймплею и сюжету. Если слухи подтвердятся, то State of Play может стать настоящим событием для поклонников творчества Хидео Кодзимы.

Стоит отметить, что Sony активно развивает свою линейку эксклюзивов для PlayStation 5, и каждый новый анонс вызывает значительный интерес.

Пока Sony не подтвердила информацию о State of Play, однако если эти слухи окажутся правдой, то в ближайшие дни может последовать официальный анонс мероприятия.