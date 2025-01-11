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Amogus54
Bethesda планировала выпустить Fallout 4 на Switch, но работа над проектом была приостановлена
Bethesda работала над Fallout 4 для Switch, но проект закрыли

Согласно информации, предоставленной журналистом Game Informer Имраном Ханом, студия Bethesda в определённый момент действительно пыталась перенести Fallout 4 на консоль Nintendo Switch. Разработка дошла до стадии, когда к проекту подключился глава издательского подразделения компании Пит Хайнс, но, несмотря на это, работа над портом была приостановлена, и игра так и не вышла.

На данный момент причины отмены остаются неизвестными, однако это не первый случай, когда Bethesda рассматривала возможность выпуска своих крупных проектов на портативную платформу Nintendo. До этого на Switch были успешно перенесены такие хиты, как The Elder Scrolls V: Skyrim, Doom (2016) и Wolfenstein II: The New Colossus. Эти проекты хоть и подверглись значительным графическим упрощениям, но доказали, что масштабные AAA-игры могут неплохо работать на гибридной консоли.

Пока поклонникам серии Fallout остаётся лишь гадать о том, как выглядел бы постапокалиптический мир на экранах гибридной консоли Nintendo. Возможно, в будущем Bethesda всё же удивит своих фанатов анонсом нового порта для Switch или её преемницы.

#новости игр #новости игровой индустрии #bethesda #nintendo switch #fallout 4 #nintendo switch 2 #fallout #switch #фоллаут
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