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Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году

Сегодня мы посмотрим на то, насколько дружелюбным к пользователю стал Linux Mint 21.1 в 2023 году, и попробуем запускать различные игры.
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Открыв практически любую статью или видео с обзором новых версий Linux Mint или Ubuntu мы видим, как автор лихо жонглирует сложными терминами, постоянно подчеркивает преимущество Linux над Windows, запускает любые игры, активно использует терминал и легко решает небольшие проблемы операционной системы. А в конце обязательно следует вывод о том, что полноценная замена Windows наконец-то готова и вам достаточно установить на свой компьютер один из дистрибутивов Linux и забыть как страшный сон про глючную, не оптимизированную и нестабильную Windows.

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Как вы догадываетесь, если бы дело обстояло именно так, то доля пользователей Linux давно бы стала настолько весомой, что ОС стала серьезным конкурентом Windows. Но на самом деле в апреле 2023 года по статистике компании StatCounter доля пользователей Linux составляет всего 2.83% на ПК и все еще очень далека от Windows. Чтобы понять, почему так происходит, я сегодня покажу вам, как выглядит Linux в глазах обычного пользователя, достаточно опытного для установки и настройки любых версий Windows, но мало знакомого с Linux.

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Это не значит, что я совсем незнаком с Linux, я уже не раз ставил на свой ПК Linux Mint и Ubuntu, настраивал их и решал многочисленные проблемы. Но каждый раз после затрат времени передо мной вставал вопрос — "ради чего?", и я возвращался в привычный и комфортный Windows. Одним словом, если интернет работает и Google под рукой, я могу решить много проблем на Linux, но вот если оставить меня с ней один на один, то я не вспомню ни одной команды для терминала.

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Для этого эксперимента я выбрал Linux Mint 21.1 «Vera», считающийся стабильным и отлаженным дистрибутивом, скачав его с официально сайта и записав на флешку с помощью утилиты Rufus. Устанавливать Linux Mint я буду на ПК с Ryzen 5 5600X, GeForce RTX 3060, 32 ГБ ОЗУ и SATA SSD.

Загрузившись с флешки, мы попадаем в практически полноценную операционную систему с работающим интернетом и звуком — это всегда нравилось мне в Linux Mint. За что можно похвалить ОС, так это за то, что она вывела картинку на монитор, а не на подключенный по HDMI, но выключенный сейчас ТВ, который идет первым для ОС, но с этим мы еще хлебнем проблем в будущем.

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А вот что всегда не нравилось, так это процедура разметки диска, которая как была слишком сложна для новичка, так и осталась. Да, мы можем установить Linux рядом с Windows, или полностью отдать в его распоряжение физический диск, но удалить старый Windows с диска C, и установить на него Linux, не повредив данные на диске D — слишком сложно и здесь можно напортачить.

Мне удалось сделать все правильно, но загрузчик почему-то в лучших традициях установщика Windows записался на другой SSD-накопитель. Первый сюрприз ждал меня после перезагрузки, система выдала вот такую ошибку.

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Попробовав загрузиться с флешки с Linux Mint, я получил вот такую ошибку.

Интуитивно догадавшись, что дело связано с Secure Boot, я отключил эту опцию в BIOS и все заработало. И вот перед нами строгий и лаконичный Linux Mint с огромным количеством предустановленного софта.

Есть Mozilla Firefox, можно сразу смотреть YouTube, но декодирование видео ложится на процессор, так как драйвера на видеокарту ОС не установила. 

Так же можно смотреть изображения, слушать музыку, работать в офисных программах и смотреть фильмы — это плюс.

А теперь идем на сайт NVIDIA и скачиваем новые драйвера с расширением "RUN".

Попытка их установить выдала вот такую ошибку.

Я решил не тратить время на "гуглеж", и не выпендриваться и установил драйвера из менеджера драйверов.

Думаю, вы уже заметили, я выставил масштаб Рабочего стола в 150% и, как оказалось, эту простейшую функцию в Linux Mint так и не заставили работать нормально. Приложения теперь думают, что разрешение моего экрана не Full HD, а 2560х1440 и шрифты становятся даже меньше, чем без масштабирования. Например, в Steam.

Теперь попробуем игры и начнем со старых, например, с Enclave, которая, как я помню, шла у меня с глюками на Linux Mint пару лет назад. Устанавливаем, запускаем и получаем маленькое окошечко, которое тоже не понимает масштабирования в ОС и выдает артефакт на рабочем столе.

Хорошо, выставляем полноэкранный режим и получаем... черный экран, отключившийся монитор и тишину. Ничего себе, подумал я - Enclave сломала мне комп и перезагрузил ПК. Когда после перезагрузки проблема повторилась, я понял, что игра самовольно переключает дисплеи из режима дублирования(зеркалирования) в режим одного экрана, тушит монитор и выводит картинку и звук на выключенный телевизор.

А при попытке все вернуть можно заметить вот такой баг со сжавшимся (наверное, от стыда) стартовым меню.

Что же, попробуем поиграть не через Steam, а с помощью приложения PortProton, и вот здесь будут только положительные эмоции. После установки PortProton получаем вот такой огромный список поддерживаемых игровых лаунчеров.

Но я лучше попробую запускать уже установленные в Windows игры. Для чего достаточно кликнуть ПКМ по exe-файлу игры и выбрать запуск через PortProton. Почему здесь фото экрана? Оказывается, Linux Mint не может сделать скриншот вот такого открытого меню стандартными средствами.

И после этого игра просто запускается. Чтобы делать скриншоты, я перешел в оконный режим, так как искать и ставить софтину для снятия скриншотов из игр уже не было сил.

Как и искать работающую утилиту для внутриигрового оверлея. Mangohud, предназначенный для этого, установился, но не запускался. Еще из игр я попробовал Fallout 4, Heroes of Might and Magic V. А в Horizon Zero Dawn прогнал встроенный бенчмарк, среднее количество кадров меньше, чем в Windows почти в два раза, но играть можно!

А вот в Shadow of the Tomb Raider результат точно такой же, как и в Windows. 

Итоги

Как и пару лет назад, Linux Mint оставил неоднозначные впечатления. Вроде бы все выглядит красиво и работает, но столько огрехов и мелких проблем выводят из себя. Даже двухмониторная конфигурация ПК с масштабом изображения 150% оказывается слишком сложной задачей для Linux. А вот утилита PortProton очень порадовала — именно этого не хватало в Linux для игрового ПК, простого запуска игр через exe-файл. А именно игры — это шанс для Linux стать популярнее.

Я понимаю, что опытные пользователи Linux уже пишут в комментарии — "Надо было всего лишь установить...", "Надо было только ввести команду...", но сегодня мы смотрели на Linux Mint глазами обычного пользователя, который не получит от Linux ничего такого, что бы оправдало бы таких затрат времени на борьбу с множеством проблем. 

Стоит отметить, что для Linux Mint, если вы захотите установить его второй системой, лучше всего завести отдельный SSD-накопитель, например, недорогую 2.5" модель с интерфейсом SATA объемом 240-256 ГБ: KINGSPEC P3-256, Kingston A400 или Digma Run S9

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к Linux?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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