Рост цен на оперативную память для ПК и не думает останавливаться, хотя стоимость комплектов ОЗУ популярного объема 32 ГБ уже перевалила за все разумные рамки. Никаких предпосылок к тому, что мы достигли «плато» цены на ОЗУ, нет, так как, по сообщениям СМИ, чипы памяти, которые будут изготовлены в 2026 году крупными производителями, уже распроданы. И, скорее всего, те 26-30 тысяч рублей, которые сегодня просят за 32 гигабайта памяти стандарта DDR5, через два-три месяца покажутся нам вполне приемлемой стоимостью. А те геймеры, кому был нужен новый ПК, но они не решились на его покупку в конце 2025 года, будут сильно жалеть об этом.

Как говорится, покупать оперативную память «надо было еще вчера», тем более что ждать выхода новых процессоров и видеокарт в ближайший год не приходится, а цены на комплектующие для ПК растут даже при весьма приемлемом курсе валют конца 2025 года и укрепляющемся рубле. Серию видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER мы, похоже, не увидим никогда, а это значит, что те видеокарты, которые сегодня лежат на полках магазинов, с нами теперь надолго. И если вам нужен игровой компьютер и вы не готовы ждать стабилизации цен более года, то конец 2025 года — это последний шанс запрыгнуть в вагон уходящего поезда доступных цен.

А таких геймеров в нашей стране очень много. Особенно если отбросить те места в интернете, где общаются компьютерные энтузиасты и где создается впечатление, что у каждого второго в ПК если не GeForce RTX 5070 с Core i5-14600KF, то хотя бы GeForce RTX 4060 и Ryzen 5 7500F. Как, например, на нашей конференции или в группах, посвященных выбору комплектующих в соцсетях. То сразу выясняется, что у многих геймеров довольно слабое «железо», которое уже с трудом справляется с новыми играми. Это разнообразные Xeon-ы и Ryzen первых поколений с видеокартами GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580 или, в лучшем случае, GeForce GTX 1660 SUPER.

А системные требования игр совершили за последние годы резкий скачок, хотя при этом графика в них совсем не впечатляет. И для комфортного гейминга сегодня нужно иметь хотя бы видеокарту уровня GeForce RTX 3060. Учитывая всё это, сегодня я предлагаю собрать достаточно недорогой игровой ПК, который подойдет для тех геймеров, которые давно откладывали апгрейд и хотят без проблем поиграть в Kingdom Come: Deliverance 2, Black Myth: Wukong, Dying Light: The Beast, Horizon Forbidden West и прочие хиты последних лет. И при этом не жалеть о крупной потраченной сумме денег, которой совсем недавно хватило бы для покупки топового ПК.

Компоненты для этого ПК будем искать на маркетплейсе Яндекс Маркет, но вам стоит учитывать, что цены, приведенные в блоге, на момент его выхода могут измениться. Постараемся уложиться в сумму в 85000 рублей, которая все еще по карману многим геймерам и которую не жалко отдать за игровой ПК среднего уровня производительности, который будет актуальным еще года три-четыре. А начнем, как обычно, с «сердца» любого игрового ПК — процессора.

Процессор

Вроде бы совсем недавно популярный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 можно было без труда найти за 9000 рублей, а теперь за него придется отдать около 12000 рублей. И за такую цену его главный конкурент сегодня уже не Core i5-12400F, а восьмиядерный Ryzen 7 5700X, который стоит лишь чуть-чуть дороже. Ждать огромного прироста в играх от дополнительных двух ядер не стоит, но отзывчивость системы будет лучше, а фоновые задачи на восьмиядернике крутятся практически без потерь для игровой производительности. Но и в некоторых играх будет приличный буст, даже несмотря на схожие частоты ядер. В любом случае, за такую скромную доплату однозначно стоит выбрать Ryzen 7 5700X в игровую систему с памятью DDR4.

Кулер процессора

Тем более, что в плане охлаждения он не потребует от вас дополнительных затрат, так как его параметр PPT ограничен 76-ваттами. А если отключить лимиты в BIOS, то он все равно остается более экономичным, чем Ryzen 7 5800X, потребляя чуть более 120 ватт в тяжелых рабочих задачах. В процессорозависимых играх потребление Ryzen 7 5700X составит около 100 ватт, и такое количество тепла можно легко отвести обычной «башней» с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например, Jonsbo CR-1300 EVO Black.

Материнская плата

Я уверен, что в комментариях будет немало критики по поводу выбора платформы AM4 для этого ПК, но не забывайте, что мы затеяли это ради экономии, чтобы уложиться в весьма скромный по меркам 2025 года бюджет, и выбрав для этого память стандарта DDR4, которая заметно дешевле, чем DDR5. Сэкономить еще позволит и материнская плата, модели AM4 сопоставимого качества заметно дешевле моделей AM5. Например, выбрав MSI B550M PRO-VDH, всего за 8961 рубль мы получаем неплохую систему питания, радиатор для SSD, шину PCI Express 4.0 для видеокарты и NVMe накопителя, и четыре слота для ОЗУ.

Оперативная память

Самое обидное с ценами на оперативную память то, что в отличие от других комплектующих, ее влияние на производительность игрового ПК находится на последнем месте, после видеокарты и процессора. Конечно, в некоторых обзорах можно увидеть, как при использовании топовых комплектов ОЗУ с низкими таймингами в случае платформы AM5 или с очень высокой частотой на платформах LGA 1700 и LGA 1851 кадровая частота вырастает на десять и более процентов. Но в реальности производительность в играх быстрее упрется в мощность сначала видеокарты, потом процессора и только потом на FPS начнут влиять тайминги и частота ОЗУ.

А если у вас старый монитор с разверткой 60 или 75 Гц, то вкладываться в оперативную память, даже еще и по таким ценам, как сегодня, и вовсе не имеет смысла. Поэтому топовые комплекты DDR5 стоит оставить для владельцев процессоров Core i5-14600K и Ryzen 7 9700X, и сделать ставку на достаточный объем, а не на тип и скорость оперативной памяти. Ведь именно нехватка объема ОЗУ может обрушить FPS на 20-30% и в новых играх и сделать игровой процесс дерганым и некомфортным, что мы недавно видели в блоге «Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери».

И несмотря на то, что в этом блоге мы собираем ПК на платформе AM4 с памятью DDR4, которая дешевле DDR5 такого же объема, наибольшую выгоду можно получить, поискав модули ОЗУ на вторичном рынке, даже если все остальные комплектующие будут новыми. Памяти стандарта DDR4 на «Авито» продается очень много, а в целом она живучей, чем DDR5, и может без проблем работать годами, если, конечно, пользователь не выжимал из нее рекордные частоты, задирая напряжение до 1.45 В.

В отличие от видеокарты, материнской платы и даже процессора, ОЗУ довольно легко проверить при покупке. Достаточно запустить тест памяти TM5, который отлавливает ошибки ОЗУ гораздо быстрее привычных многим тестов стабильности AIDA64 или Memtest86+. При покупке ОЗУ можно попросить продавца запустить этот тест на час и затем сделать скриншот или видеозапись экрана, а еще лучше включить его в то время, пока вы едете к нему, и тогда вы будете практически на 100% уверены, что покупаете стабильно работающую память.

Покупка на «Авито» позволит сэкономить более половины от стоимости новой ОЗУ, а с такими ценами, как сегодня, это весьма немало. Если же вы не готовы связываться с покупкой на вторичном рынке, то придется смириться с очень высокой ценой, комплект ОЗУ DDR4 объемом 32 ГБ, например, даже бюджетная Reletech Memory с частотой 3200 МГц, обойдется в этой сборке дороже любого другого компонента, исключая видеокарту. Но я не удивлюсь, если уже в начале 2026 года мы будем отдавать за ОЗУ такого объема больше, чем за неплохую видеокарту среднего уровня.

Видеокарта

Опытные читатели уже наверняка догадались, какая видеокарта будет использоваться в этой сборке, только увидев озвученный в начале бюджет. Да, это будет GeForce RTX 5060, несмотря на то, что объема ее видеопамяти в 8 ГБ хватает уже впритык даже при играх в разрешении 1080p. Цены на эти модели понемногу растут, но деваться некуда, приемлемая альтернатива от AMD с в два раза большим объемом VRAM, Radeon RX 9060 XT, стоит еще дороже.

SSD-накопитель

Уже стал заметен рост стоимости SSD-накопителей — это тоже вызвано дефицитом чипов памяти, и вполне возможно, что скоро мы придем к ценам в 10000 рублей за SSD объемом 1 ТБ, как это было несколько лет назад. Поэтому, если вы привыкли устанавливать сразу много игр, а ваши пользовательские данные занимают сотни гигабайт, то не экономьте и возьмите SSD объемом 2 ТБ, в 2026 году дешевле они, скорее всего, уже не станут. Для обычного же геймера пока вполне хватит объема в 1 ТБ, и именно такую модель мы и возьмем, довольно недорогой на фоне конкурентов, достаточно быстрый и надежный MSI SPATIUM M450.

Блок питания

На «голдовую» модель блока питания у нас уже не остается денег, но это не беда, общее энергопотребление всех компонентов ПК не сильно превысит 300 ватт, а это значит, что можно выбрать БП среднего уровня. Например, Deepcool GAMERSTORM PF500X мощностью 500 ватт, с сертификатом 80 PLUS Bronze, длинными и мягкими кабелями и набором всех критически важных защит.

Корпус

А вот корпус стоит взять достаточно просторный, даже несмотря на то, что материнская плата у нас в форм-факторе microATX, а видеокарта довольно небольшой длины. Чем больше воздуха внутри корпуса, тем проще отвести тепло от комплектующих на комфортных по шуму оборотах вентиляторов. А разница в цене между корпусами Mini Tower и Middle Tower сегодня очень небольшая. Да и при апгрейде в будущем у вас не будет проблем, если вы захотите установить в такой корпус материнскую плату форм-фактора ATX. Поэтому наш выбор сегодня – просторный и достаточно недорогой корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED с четырьмя предустановленными вентиляторами, которых вполне хватит для нашей сборки.

Итоги

В итоге без оперативной памяти и при использовании карты Пэй эта сборка обойдется вам в 73050 рублей. Без карты Пэй она будет стоить 74880 рублей. За ОЗУ объемом 32 ГБ с частотой 3200 МГц с «Авито» нужно будет отдать еще примерно 7000-8000 рублей. А если покупать ее новой, на Яндекс Маркете, то она будет стоит 16000-18000 рублей, и такую сумму придется приплюсовать к итоговой стоимости сегодняшней игровой сборки.

Итого нам удалось уложиться в сумму, которая все еще по карману большинству геймеров, ведь даже если купить ОЗУ в этот ПК на Яндекс Маркете, его стоимость составит 90969 рублей.

