События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» открыл заказы на новую Lada Vesta Sport по цене от 2 352 000 рублей
Первые партии машин начали поступать официальным дилерам.

Вокруг обновлённой Lada Vesta Sport была столь обширная секретность, особенно в вопросе ценника, что производителю действительно удалось вызвать к данной модели неподдельный интерес. И вот сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о начале поставок первых партий Lada Vesta Sport нового модельного года в дилерские центры и, собственно, о начале их продаж.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Итак, машина будет предлагаться в двух вариантах кузова — седан и универсал. Sport-седан обойдётся покупателю по рекомендованной цене в 2 352 000 рублей. Во сколько «АвтоВАЗ» оценивает Sport-универсал, не уточняется. Мы намеренно не упомянули, что речь идёт о базовой комплектации: дело в том, что Lada Vesta Sport как самая «навороченная» и «заряженная» версия Vesta по умолчанию идёт только в старшей комплектации «Техно».

Lada Vesta Sport оснащена всеми необходимыми системами пассивной и активной безопасности, функцией бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, 17-дюймовыми колёсными дисками, «зимним пакетом», камерой заднего вида, системой контроля слепых зон, а также «мультимедийкой» с функцией голосового управления.

Под капотом у Sport-версии Lada Vesta нового модельного года расположился форсированный до 147 л. с. двигатель 1,8 EVO, работающий в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автоматической трансмиссии ни в каком виде, по крайней мере, пока, не предусмотрено. Видимо, производитель не сумел найти у «восточного партнёра» достаточно доступный вариатор, способный «переваривать» возросший крутящий момент, а ценник, как видите, и так вылетел далеко за пределы разумного.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В двигатель установлены спортивные распредвалы, изменена прошивка электронного блока управления, установлена новая система холодного впуска, а выпускной системе расширили диаметр. Также машина оснащается более устойчивой подвеской со спортивными настройками амортизаторов.

Скорее всего, Lada Vesta Sport среди обычных водителей найдёт прибежище разве что у заядлых фанатов отечественного автопрома. И то, в качестве своеобразной машины выходного дня, то есть, далеко не единственного автомобиля в семье.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada vesta #lada vesta sport
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
