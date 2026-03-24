Первые партии машин начали поступать официальным дилерам.

Вокруг обновлённой Lada Vesta Sport была столь обширная секретность, особенно в вопросе ценника, что производителю действительно удалось вызвать к данной модели неподдельный интерес. И вот сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о начале поставок первых партий Lada Vesta Sport нового модельного года в дилерские центры и, собственно, о начале их продаж.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Итак, машина будет предлагаться в двух вариантах кузова — седан и универсал. Sport-седан обойдётся покупателю по рекомендованной цене в 2 352 000 рублей. Во сколько «АвтоВАЗ» оценивает Sport-универсал, не уточняется. Мы намеренно не упомянули, что речь идёт о базовой комплектации: дело в том, что Lada Vesta Sport как самая «навороченная» и «заряженная» версия Vesta по умолчанию идёт только в старшей комплектации «Техно».

Lada Vesta Sport оснащена всеми необходимыми системами пассивной и активной безопасности, функцией бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, 17-дюймовыми колёсными дисками, «зимним пакетом», камерой заднего вида, системой контроля слепых зон, а также «мультимедийкой» с функцией голосового управления.

Под капотом у Sport-версии Lada Vesta нового модельного года расположился форсированный до 147 л. с. двигатель 1,8 EVO, работающий в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автоматической трансмиссии ни в каком виде, по крайней мере, пока, не предусмотрено. Видимо, производитель не сумел найти у «восточного партнёра» достаточно доступный вариатор, способный «переваривать» возросший крутящий момент, а ценник, как видите, и так вылетел далеко за пределы разумного.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В двигатель установлены спортивные распредвалы, изменена прошивка электронного блока управления, установлена новая система холодного впуска, а выпускной системе расширили диаметр. Также машина оснащается более устойчивой подвеской со спортивными настройками амортизаторов.

Скорее всего, Lada Vesta Sport среди обычных водителей найдёт прибежище разве что у заядлых фанатов отечественного автопрома. И то, в качестве своеобразной машины выходного дня, то есть, далеко не единственного автомобиля в семье.