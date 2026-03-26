Цена в зарубежных маркетплейсах на модель LG 27UK670 составляет примерно $200. Монитор после тестирования показал полную работоспособность.

В последнее время многие пользователи, желающие сэкономить при покупке комплектующих для своего ПК, обращаются в магазины подержанных товаров. В них можно найти интересные предложения — так, участник платформы Reddit под ником Davidx_117 рассказал о своём удачном случае приобретения 27-дюймового 4K IPS-монитора.

Фото: reddit.com / Davidx_117В одном из комиссионных магазинов пользователь обратил внимание на модель монитора — LG 27UK670. Это монитор бизнес-класса с IPS-матрицей, который оказался полностью рабочим. При тестировании прямо в магазине новый владелец использовал Xbox 360: изображение выглядело вполне нормально. После покупки монитора пользователь провел дополнительные тесты. Оказалось, что все порты работают, в том числе аудио, видимых царапин замечено не было.

Как пишет сам пользователь Davidx_117 на форуме Reddit, частота обновления составляет 60 Гц. Новый владелец использует монитор как дополнительный. Его основной монитор — Acer XV272U V, 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 170 Гц.

Пользователь Davidx_117 пишет, что новый монитор LG требует внешнего блока питания, но с учетом цены всего в $20 он все равно считает это хорошим приобретением.