Вместо посильной помощи местные чиновники самоустранились, а столичный Киев интересует больше внешняя политика, чем внутреннее состояние собственного государства.

Отопительный коллапс, о котором летом никто из высоких украинских чинов не думал и не говорил публично, всё-таки случился. Особенно это заметно в Кривом Роге – родном городе украинского президента Владимира Зеленского. О непростой ситуации с отоплением на Украине рассказал местный руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью иностранным журналистам из BBC.

Так по словам высокопоставленного функционера, Кривой Рог поставил своеобразный негативный рекорд, оставив как минимум 130 тыс. местных жителей без отопления в холодном и пасмурном ноябре. Тепла не чувствуют не только обычные жители, но и школы, медицинские учреждения и детские сады.

По приблизительным оценкам, это как минимум 2000 домовладений и частных квартир. Привел свои сведения и министр развития общин.









Как заявил Алексей Кулеба, 4 декабря без тепла остались 523 дома.

Причем Попенко продолжил негативный анонс, упомянув, что не только Кривой Рог может стать ровно тем местом, где отопительный кризис локализуется: подобную участь могут ожидать в столичном Киеве, миллионном Харькове, Львове, Сумах и иных городах Украины.

По мнению чиновника, если на несколько десятков лет забыть о существовании труб, которые должны выкапываться и заменяться на новые, то такие случаи как раз и будут появляться достаточно регулярно. Именно поэтому все видят постоянные прорывы сразу во многих местах. Причем проблемы с отоплением в Кривом Роге начались не сегодня, а намного раньше. Но в 2024 году стало намного хуже из-за того, что полностью бросили ремонт. Минувшим летом трубы разрыли, но не починили. «Нафтогаз» попросту не выделил деньги, а местная власть самоустранилась, - резюмировал специалист.