Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
В старых материнских платах ASUS и GIGABYTE обнаружили скрытый UEFI-руткит
Интересное исследование провели специалисты "Лаборатории Касперского"
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

реклама

Эксперты «Лаборатории Касперского» отчитались об изучении обновленной версии вредоносного ПО CosmicStrand – ее удалось обнаружить на старых материнских платах ASUS и GIGABYTE чипсета Intel H81. Примечательно, что руткит был обнаружен в нескольких странах – как минимум в России, Китае, Вьетнаме и Ираке. Он базируется в чипе UEFI на материнской плате, который обычно никак не взаимодействует с SSD и жесткими дисками, также такой вредонос трудно или даже невозможно обнаружить при помощи антивирусов, избавиться же от него не поможет даже переустановка ОС – только перепрошивка чипа платы или полная замена устройства.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Точной информации о происхождении руткита у исследователей пока нет, но, по их мнению, в его истории прослеживается китайский след – в коде зловреда были выявлены паттерны, схожие с теми, что ранее наблюдались в заражающем майнинг-фермы ботнете MyKings. При этом массовый характер распространения CosmicStrand позволяет предположить, что неизвестным хакерам все же удалось найти какой-то эксплойт, позволяющий заражать чипы старых материнских плат с UEFI удаленно. Вероятно, в дальнейшем о механизмах распространения и работы вредоноса станет известно больше – его исследования еще не закончены.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #gigabyte #материнская плата #uefi #лаборатория касперского #вредоносное по #руткит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обнаружено вредоносное ПО, которое способно выжить после переустановки ОС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2040 году – почему за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов
32
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
12
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
77
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
3
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
5
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
9
Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
3
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
Выбираем видеокарту для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских моделей от 40 000 рублей
3
Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
11
Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
23
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
10
GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti и будет поставляться в двух вариантах — инсайд
5
GTA Online получила высмеивающее ситуацию в западной экономике обновление
2
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
9
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
+
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
8
Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
7
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
3

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
+
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
71
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
66
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
48
О самых маленьких игровых консолях
2
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
52
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
16
Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
4

Сейчас обсуждают

Разумник
17:10
чё ещё высрешь?
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Smytjan
17:09
Так и я про это, нельзя военным оружие доверять.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
ахахах
17:09
ты наивный что ли,Украины небудет скоро в этом году или летом или осенью
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Вежливый__HIMARS
17:08
Австрия забрала у «Газпрома» крупнейшее хранилище в стране
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
ахахах
17:07
вам чё вообще нихера неговорят и про потери за 100тыщ нацистов у Украины
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Adam Smith
17:06
точняк, я этот, как его, призрак кукуева)))))
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Kira625
17:06
222 самолёта и 190 вертолётов? Вот вы сейчас серьёзно? ;)
Китай пытается отговорить Южную Корею от участия в альянсе против него
flyval
17:03
Потому точных данных и нет, что их и продано чуть больше 6 штук! На всю страну.
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
Вежливый__HIMARS
17:03
вообще нихуя нового чего я не слышал от рашкованской пропаганды. от Киеваеле ноги унесли, на Змеином дохуя техники и орков в земле оставили. Сейчас там ВСУ нет ибо наши не далбаебы в отличии от орков....
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Seln
17:02
1500 оборотов? О, мой бох! У нормальных юзверей всё от 800 до 1200 работает, и тишина.
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем