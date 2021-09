Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших, на мой взгляд, компьютерных ролевых играх (они же RPG), начиная с девяностых и заканчивая 2005 годом. Почему именно этот период? Во-первых, потому что если расширить список – статья будет совсем уж длинной, во-вторых, игры, выпущенные до 2006, чаще всего, адекватно шли даже на слабеньких видеокартах уровня NVIDIA GeForce FX 5200, если же запустить с такой карточкой вышедший в 2006 году Oblivion, то лютые тормоза даже на минимальных настройках обеспечены. Конечно, в 2021 году это не так уж важно, но разница в графике и в системных требованиях между играми 2002-2005 и 2006-2009 годов очевидна и весьма значительна.

Я не стану располагать игры по местам, потому что многие из них хороши примерно в одинаковой степени, но очень по-разному, поэтому вместо мест будут мои личные оценки по десятибалльной шкале. На абсолютную объективность, разумеется, не претендую, и буду рад услышать ваши мнения по рассмотренным играм в комментариях, также, возможно, кто-то добавит проекты, которые я забыл упомянуть. Но хватит отступлений, поехали!

Ночной Дозор – 7 баллов

Нелепые катсцены, убогая анимация, однотипные бои, местами довольно странные диалоги…почему тогда эта игра вообще попала в топ? Ну, это все-таки субъективная подборка, поэтому Дозор находится здесь в первую очередь благодаря моей любви к книгам Сергея Лукьяненко. В первую очередь рекомендую его именно тем, кто читал «дозорную» серию – остальным происходящее может быть не полностью понятно. В целом, сюжет игры неплох – как заметил обозреватель со Stopgame, прослеживаются многоходовочки руководителей московских Светлых и Темных Гесера и Завулона, добавлю также, что и повествование держит в напряжении. Графика в целом – неплохая для того времени, если не учитывать слабую анимацию, отыгрыш роли какой-никакой есть, боевая система – сбалансирована не очень, но все же предоставляет игроку много возможностей. В общем, для тех, кто не читал первоисточник, игра скорее будет проходной, но вот поклонники Лукьяненко пройдут ее с удовольствием, пусть иногда и отбивая фейспалмы. 7 баллов из 10.

Diablo II: Lord of Destruction – 8 баллов

Diablo II задала тон целому поджанру игр, многие из которых презрительно называют «диаблоклонами», при этом некоторые из них, например, Path of Exile, обрели собственную идентичность. Конечно, Diablo II нельзя назвать чистой RPG, это скорее Action RPG «hack and slash», но много ли чистых RPG вы знаете? За увлекательный, затягивающий геймплей и массу вариантов развития персонажей игра снискала любовь множества геймеров – я тоже запоями засиживался в ней в школьные годы и вместе с одноклассником смеялся над кривым переводом названий предметов (их префиксов и суффиксов), в результате чего рождались такие перлы, как «Кость стоять кольцо» или «Противный цепь пояс». Для своего времени Diablo II – отличная игра, и я присуждаю ей 8 баллов из 10.

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords – 8.5 баллов

Мрачный сюжет с нотками мистики, интереснейшие, глубокие персонажи, шикарная ролевая составляющая: SWKOTOR II могла бы стать безусловным хитом, если бы не давление на компанию-разработчика Obsidian. Игру пришлось выпустить раньше запланированного срока и вырезать из нее тонну интересного контента. В дальнейшем часть этого контента была восстановлена модами от фанатского сообщества, но дебют проекта оказался смазанным – а ведь он был во многом даже лучше первой части, разве что основная сюжетная линия и главный герой в первом KOTOR круче. В остальном: боевка, интерфейс, отыгрыш, графика и прочее – вторая часть выигрывает. Одно из главных преимуществ игры, как и во многих других ролевых проектах Bioware и Obsidian – система взаимоотношения с сопартийцами, и, несмотря на все недостатки SWKOTOR II, любому ценителю жанра RPG стоит пройти ее хотя бы пару раз – за светлого и за темного персонажа. 8.5 баллов – а могло бы быть 9.5-10, если бы не вырезанный контент и не недоделанность-недосказанность.

Fable: The Lost Chapters – 8.5 баллов





Простенький и линейный, но при этом не навевающий скуку сюжет, сказочная атмосфера, красивая стилизованная графика и волшебное звуковое сопровождение – вот чем встречает игрока Fable: The Lost Chapters. В этой игре вы можете стать знаменитым на весь Альбион героем, которому рукоплещут в каждом городе, или злодеем, от которого в страхе разбегаются жители, можете жениться и купить дом, а можете рубить всех подряд в капусту – боевая система в игре, кстати, приятная и весьма динамичная, даже с учетом множества доступных герою заклинаний. Fable – не самая масштабная RPG, и местами она довольно наивная, но при этом очень красивая и насыщенная, поэтому мой вердикт – 8.5 баллов.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines – 8.5 баллов





«Вампирский маскарад» – самобытная, а потому прошедшая мимо многих геймеров RPG, обладающая массой достоинств. Богатая и атмосферная игровая вселенная, классный сюжет, отменная проработка персонажей, множество вариантов развития ГГ– за одно прохождение вы точно не сможете увидеть и половины всего интересного, что может предложить игра. Проходить ее нужно как абсолютный минимум два раза – один за «дипломатичного» вампира (чтобы увидеть побольше диалогов, они здесь действительно хороши), и второй – за обладающего, хм, «специфическими» психикой и видением мира представителя клана Малкавиан. Безумие – прерогатива не только Шеогората! 8.5 баллов.

Jade Empire – 8.5 баллов





Еще одна RPG с довольно нетипичным антуражем – на этот раз на тему Китая. Как и другие ролевки Bioware, радует закрученным сюжетом, в котором находится место и любви, и предательству, и много чему еще, великолепной проработкой персонажей, особенно сопартийцев, и интересными квестами. Графика и общий визуальный стиль игры приятны, как и музыкальное сопровождение, боевая система – несколько однообразная, но динамичная. Подкачала разве что система параметров и развития персонажа – она очень скудная, но это единственный хоть сколько-нибудь значимый недостаток игры. Всем поклонникам партийных RPG и тем, кто любит интересные диалоги – играть обязательно! Это почти как KOTOR, только на азиатскую тематику. 8.5 баллов.

Gothic – 8.5 баллов





Атмосфернейшая RPG «старой школы» – менее красочная и не такая насыщенная событиями и сюжетом, как вторая часть, но второй Готики не было бы без первой. Несмотря на непривычную боевку и систему взаимодействия с предметами, игра сразу полюбилась геймерам за проработанность и погружение, а также запоминающегося главного персонажа. Квесты, диалоги, визуальный ряд, музыка – все это помогает вжиться в роль: планируя поиграть пару часов, вы можете провести за Барьером все десять. В свое время Gothic и Gothic II рекомендовали тем, кому понравился TES III: Morrowind, и наоборот, и это вполне логично – лично я люблю, ценю и уважаю обе эти серии (хотя в случае Готики только первые две части).

Neverwinter Nights (с аддонами) – 9 баллов





«Чистому» Невервинтеру без аддонов я дал бы 8.5 баллов, но первое дополнение – отличное, а второе – просто шедевральное, так что добавлю еще полбалла. Сама игра весьма хорошо реализует возможности Dungeons & Dragons, причем в комплекте идет редактор, и моддеры создали в нем множество захватывающих приключений. «Графония» ждать не стоит, а вот интересных историй в жанре героического фэнтези, кучи соответствующих квестов и еще больше возможностей по развитию персонажа – стоит! Начав с мелких поручений, со временем вы придете к спасению мира и противоборству с могучим архидьяволом, с которым, кстати, можно и не сражаться, если до этого получить его истинное имя – решение в духе легендарных Fallout 2 или Planescape: Torment! За эпичность, сюжет, квесты, тщательный перенос богатой вселенной Forgotten Realms на ПК и не менее богатую игромеханику – 9 баллов.

Fallout 2 – 9 баллов





Неповторимый постапокалиптический антураж, прекрасно продуманные ролевая и боевая система, предоставляющие множество возможностей как для отыгрыша, так и для прокачки персонажа, шикарные диалоги, необычные и интересные квесты, в том числе и побочные – вот лишь некоторые из плюсов второго «Фоллаута», который заслуженно любим практически всеми ценителями RPG старой закалки. Для новичков игра может показаться несколько сложной, но немного разобравшись, вы и сами не заметите, как проведете в ней десятки часов: мир поощряет исследования, хотя, приняв какое-то решение ради сиюминутной выгоды, вы можете столкнуться с неприятными последствиями через несколько часов – но ведь тем интереснее. Возможностей в Fallout 2 – масса, а сама игра – однозначный шедевр. 9 баллов из 10.

Baldur’s Gate II (с аддоном Throne of Bhaal) – 9 баллов





Baldur’s Gate II во всем лучше первой части, которую тоже стоит включить в данный список. В ней прекрасно все – и сюжет, который вышел атмосферным и запоминающимся, и колоритные персонажи (отношения ГГ с сопартийцами и сопартийцев между собой – сюда же), и подача вселенной «Забытых Королевств». Играть, на мой взгляд, лучше в «осовремененную» версию Enhanced Edition или в одну из подправленных фанатами – они банально удобнее в плане интерфейса и лучше работают на нынешних ПК. Новичкам все равно может быть сложновато, но освоиться можно, да и гайдов в сети хватает. 9 баллов из 10.

Gothic II: Night of the Raven – 9 баллов

Вторая Готика тоже во всем лучше первой – и по размаху, и по графике, и по отыгрышу, и по многообразию возможностей: от диалогов до раскачки. Аддон «Ночь Ворона», в отличие от большинства дополнений к другим играм, представляет из себя не полностью отдельное приключение: его сюжет мастерски вплетен в повествование оригинальной Готики II. Особые впечатления игра подарит тем, кто прошел первую часть – из-за того, что многие персонажи тогда будут знакомы, и тем интереснее будет наблюдать за тем, что с ними стало после падения Барьера: Безымянный встретит как старых друзей, так и недоброжелателей. Визуальная составляющая стала гораздо приятнее глазу, боевка – немного удобнее, а проработанность мира и последствий решений игрока – заметно глубже, чем в первой части. 9 баллов.

Planescape: Torment – 9 баллов

Рядом с историей Безымянного из Готики поставлю и историю Безымянного из Planescape: Torment. Почему я дал такой культовой и знаковой RPG не «десятку»? Из-за концовки – мне она кажется несколько смазанной – первые три четверти игры ставят настолько высокую планку, что Керст уже не так цепляет. Тем не менее, это одна из лучших ролевых игр в истории в плане диалогов – здесь разговоры действительно влияют на происходящее, поэтому лучше прокачивать Безымянному мудрость, интеллект и, хотя бы немного обаяния, чтобы выжимать из этой составляющей Planescape максимум. Боев здесь заметно меньше, чем в BG или «Невервинтере», но великолепный сюжет, неповторимая атмосфера Сигила и запоминающиеся сопартийцы не дают скучать. Как и в случае BG – лучше играть в версию Enhanced Edition из-за более удобного интерфейса. 9 баллов.

World of Warcraft – 9 баллов

Нельзя не упомянуть и про одну из самых известных, а может, и про самую известную MMORPG – World of Warcraft. Несмотря на то, что многие игроки пришли в мир Азерота только во времена аддонов The Burning Crusade и Wrath of the Lich King, именно «ванильный» WoW во многом положил начало современной культуре онлайн-гейминга. Игра вышла удивительно красивой и невероятно затягивающей – в начале не было ни мифических плюс или даже просто мифических подземелий, ни рейдов, ни сезонов арены, но в WoW все равно было чем заняться, а немалая часть игроков нашла в виртуальном мире реальных друзей или даже партнеров. 9 баллов.

Star Wars: Knights of the Old Republic – 10 баллов

Многим играм из сегодняшнего списка чего-то чуть-чуть не хватает до идеала: где-то что-то вырезали, где-то что-то недоработали, где-то что-то можно было сделать чуть лучше. SWKOTOR же – очень цельная игра, в которой на уровне все компоненты. Здесь есть и эпическая история в стиле «до-Диснеевских» Звездных Войн, и запоминающиеся персонажи, каждый со своим характером и почти каждый – со своим личным квестом, и скрытые задания, и очень аутентичный отыгрыш роли с разными концовками (хотя, по сути, влияет на концовку не отыгрыш роли в процессе всего сюжета, а одно ключевое решение, сам отыгрыш все равно хорош и позволяет наблюдать последствия своих выборов, чего очень не хватает многим RPG). Любители экшена ругают боевую систему (она здесь примерно, как в BGII или NWN, но упрощенная), но по мне, так KOTOR идеальна и без фехтования в стиле Jedi Academy. 10 баллов.

The Elder Scrolls III: Morrowind (с аддонами) – 10 баллов

«Исполинская. Богоподобная. Великая. Игра.» – такая надпись красовалась на обложке коробки с русскоязычной версией Morrowind, и это экзальтированное описание лучше всего подходит третьей части «Древних Свитков»: игра действительно огромна и великолепна, и никакие мелкие баги или шероховатости геймплея не портят впечатление от нее. Ни в одной однопользовательской RPG, выпущенной до 2005 года я не провел столько времени, сколько в Morrowind – чтобы выполнить все квесты и исследовать весь игровой мир, надо на месяцы забыть обо всем остальном. Лор, сюжет, квесты, графика, музыка, продуманность деталей – игра затягивает и не отпускает. Единственный более-менее серьезный недостаток – боевку, которая стала ощутимо лучше в Обливионе и Скайриме, Морровинду можно простить. 10 баллов.

Заключение

Вот такой получился список – наверняка я что-то забыл или не знаю о каких-то классных RPG, вышедших до 2005 года включительно: если вам есть что добавить -–обязательно пишите в комментарии. Также буду рад узнать ваше мнение и о перечисленных играх, наверняка кто-то засиживался в них десятками и сотнями часов. И да, вторая часть планируется.