Вредоносному ПО дали название SteelFox

В «Лаборатории Касперского» выявили очередной опасный троян, способный не только похищать персональные данные пользователей, но и осуществлять майнинг различных криптовалют на зараженных устройствах. Вредоносное ПО назвали SteelFox. За последние 3 месяца эксперты зафиксировали около 11 тысяч атак с использованием данного трояна.

SteelFox распространяется под видом бесплатного софта для активации различных программ, а также под видом взломанных версий таких программ. Например, речь идет об AutoCAD и ПО от JetBrains. Размещают троян как на форумах и популярных торрент-трекерах, так и на Github. Под угрозой в настоящий момент находятся в первую очередь пользователи, скачивающие нелицензионное программное обеспечение, но злоумышленники могут изменить способы распространения вредоносного ПО или добавить к уже применяющимся новые. К сожалению, без использования специального программного инструментария определить, заражен ли ПК продвинутым трояном-стилером или майнером достаточно тяжело, а порой и вовсе почти невозможно, поскольку подобное вредоносное ПО умеет маскироваться под легитимный софт, закрепляться в системе на случай удаления и временно прекращать свою деятельность в моменты активного использования компьютера.