«Режим блокировки» ограничивает некоторые функции, перекрывая различные способы взлома устройства

Как сообщает издание 404 Media, агентам Федерального бюро расследований уже более двух недель не удается получить доступ к информации на iPhone 13, изъятом во время обыска. В начале января ФБР провело рейд в доме репортера Washington Post Ханны Натансон. В ходе операции были конфискованы несколько электронных устройств, включая MacBook Pro и iPhone 13. Именно с этим смартфоном у экспертов возникли непреодолимые трудности.

Источник изображения: 9to5mac

В судебном документе от 30 января правительство прямо признаёт проблему: «Поскольку iPhone находился в режиме блокировки, группа компьютерного анализа и реагирования (CART) не сумела извлечь данные из устройства». Это специальное подразделение ФБР, которое занимается криминалистическим анализом изъятой техники. Даже за две недели им не удалось обойти защиту.

«Режим блокировки» (Lockdown Mode) является функцией экстремальной безопасности, представленной Apple в iOS 16. Компания позиционирует её для узкой группы пользователей, которые могут стать мишенью для сложных целевых кибератак, например, для журналистов, правозащитников или политиков.

После активации режим кардинально меняет работу устройства. Он отключает множество обычных, но потенциально уязвимых функций. В частности, блокируются большинство вложений в сообщениях, ограничиваются некоторые технологии в браузере, отклоняются звонки FaceTime от незнакомцев. Одна из ключевых особенностей — отключение проводного подключения к компьютерам или аксессуарам, когда телефон заблокирован, что перекрывает один из классических путей для взлома. Кроме того, режим блокировки запрещает установку конфигурационных профилей и использование инструментов управления мобильными устройствами.