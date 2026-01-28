Сайт Конференция
Стоимость GeForce RTX 5060 Ti на зарубежных торговых площадках выросла почти до 700 долларов
Немногим ранее по этой цене можно было найти предтоповую GeForce RTX 5070 Ti

Ранее в сети появились слухи о том, что Nvidia переориентирует ассортимент на модели с 8 ГБ памяти. Теперь реальные продажи и цены в Европе и США подтверждают: один из самых «бюджетных» чипов компании, GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, стремительно теряет покупателей из-за резкого роста стоимости и плохой доступности.

GeForce RTX 5060 Ti

Ситуацию в Германии можно назвать показательной. Крупный ритейлер Mindfactory за прошлую неделю продал всего 20 экземпляров RTX 5060 Ti. Ещё месяц назад эта цифра была в 10 раз выше — более 200 карт. Причина проста: цена на 16-гигабайтную модель в каталоге начинается от 619 евро. За эти же деньги месяц назад можно было купить гораздо более мощную RTX 5070 Ti.

На этом фоне абсолютным лидером продаж стала AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ по цене около 449 евро. Немецкие геймеры купили 230 таких видеокарт. Причём в бюджетном сегменте RTX 5060 Ti обошла даже Intel Arc B580 с 30 проданными экземплярами.

В Великобритании и США картина аналогичная. На Amazon UK RTX 5060 Ti 16 ГБ едва ли можно найти дешевле 700 фунтов, в то время как конкурирующая модель AMD предлагается почти вдвое дешевле. В США цена на карту Nvidia начинается от 679 долларов, переваливая за 700, тогда как RX 9060 XT стабильно стоит 399-460 долларов, что делает выбор в пользу Nvidia в этом сегменте нерациональным.

#nvidia #видеокарты #geforce #рынок #rtx 5060 ti
Источник: wccftech.com
