Тем не менее в компании заявляют, что балансировать между ИИ-сектором и потребительским сегментом всё сложнее.

SK Hynix официально прокомментировал распространившиеся слухи о своём возможном уходе с рынка потребительской оперативной памяти. Компания заявила, что не планирует прекращать этот бизнес.

Sk Hynix

«Компания SK hynix не рассматривает возможность прекращения своей деятельности в сфере потребительских товаров», — заявил представитель компании.

Тем не менее в отрасли по-прежнему бушует настоящий «бум» на фоне ажиотажного спроса со стороны ИИ-сектора. Производителям памяти, по типу SK Hynix и Micron всё сложнее балансировать между двумя рынками. С одной стороны, мощный и высокоприбыльный спрос на продвинутые модули памяти для ИИ-систем, такие как HBM. С другой — стабильный, но менее маржинальный потребительский спрос на обычную DRAM для видеокарт, процессоров и материнских плат.

Как ранее пояснили в Micron, переориентация мощностей на выпуск продукции для ИИ экономически оправдана: этот сегмент растёт взрывными темпами и приносит значительно большую прибыль. Именно этот дисбаланс и породил слухи о возможном сворачивании «обычного» бизнеса.

SK Hynix подтвердила, что продолжит удовлетворять потребительский спрос через каналы OEM-поставок, то есть поставляя чипы производителям готовой техники. Но представители отрасли признают: сохранять равновесие между двумя голодными до памяти отраслями становится крайне сложной задачей. Продолжающийся дефицит уже нарушил цепочки поставок как для потребительской электроники, так и для ИИ-оборудования.