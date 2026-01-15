Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
SK Hynix опровергла слухи об уходе с потребительского рынка
Тем не менее в компании заявляют, что балансировать между ИИ-сектором и потребительским сегментом всё сложнее.

SK Hynix официально прокомментировал распространившиеся слухи о своём возможном уходе с рынка потребительской оперативной памяти. Компания заявила, что не планирует прекращать этот бизнес.

Sk Hynix

«Компания SK hynix не рассматривает возможность прекращения своей деятельности в сфере потребительских товаров», — заявил представитель компании.

Тем не менее в отрасли по-прежнему бушует настоящий «бум» на фоне ажиотажного спроса со стороны ИИ-сектора. Производителям памяти, по типу SK Hynix и Micron всё сложнее балансировать между двумя рынками. С одной стороны, мощный и высокоприбыльный спрос на продвинутые модули памяти для ИИ-систем, такие как HBM. С другой — стабильный, но менее маржинальный потребительский спрос на обычную DRAM для видеокарт, процессоров и материнских плат.

Как ранее пояснили в Micron, переориентация мощностей на выпуск продукции для ИИ экономически оправдана: этот сегмент растёт взрывными темпами и приносит значительно большую прибыль. Именно этот дисбаланс и породил слухи о возможном сворачивании «обычного» бизнеса.

SK Hynix подтвердила, что продолжит удовлетворять потребительский спрос через каналы OEM-поставок, то есть поставляя чипы производителям готовой техники. Но представители отрасли признают: сохранять равновесие между двумя голодными до памяти отраслями становится крайне сложной задачей. Продолжающийся дефицит уже нарушил цепочки поставок как для потребительской электроники, так и для ИИ-оборудования.

#sk hynix #dram #чипы памяти #дефицит памяти
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
7
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
28
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
1
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
9

Сейчас обсуждают

Castl
21:39
Тебе виднее, где твоя страница в ВК. Ты что, далбаеб, забыл свою страницу? Пей таблетки для памяти.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
21:38
Да очень просто, ты питар и опущенный петух, клон Китя.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
21:38
Где моя страница в ВК? Или ты чорт пистлявый ? Шо,пацан сказал пацан сделал? А ты ж не пацан Я свою задачу выполнил и перевыполнил Из маэстро ты скатился в обоссаную тряпку пинаемую по углам. Это с...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя
21:38
Как ты можешь своего партера любимого клоном называть..Э[ ты.А еще глиномесом тебя считал.Ну уйду к <ернигану.Oн первый меня драл
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
21:38
Я думаю он с тобой согласится. )))))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
21:37
Ну вот и не нужно его отвлекать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
21:37
ты будешь делать что я скажу, послушная псина - ты уже мои команды выполняешь
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
21:36
я думаю клон Кияя плачет в петушином углу и сасет свой микропенис
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
21:36
Ты можешь только своей мамке указать контейнер тебе на работу с обедом собрать,шлюха додиковатая И то после того как ей шлифанешь дырку
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
21:35
ни кто и не спорит, ты клон Китяя с моим членом у тебя во рту, ты сам это подтвердил
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter