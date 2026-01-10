В первую очередь американский производитель рассматривает партнёрство с CXMT.

Один из крупнейших производителей ПК рассматривает возможность закупки оперативной памяти у китайских поставщиков, включая компанию CXMT, для решения проблемы глобального дефицита чипов. Речь идёт об американской компании HP. Согласно отчёту Bank of America, на который ссылается аналитик Barron's Тэ Ким, это вынужденная мера, поскольку традиционные поставщики в виде Micron и Samsung не могут удовлетворить растущий спрос.

Оперативная память CXMT

Основная сложность для HP — американское регулирование. Закон NDAA запрещает Министерству обороны США закупать полупроводники у CXMT из-за осторожности властей в отношении китайских компонентов в чувствительных продуктах. Пока что для коммерческих устройств прямого запрета нет, но если HP пойдёт по этому пути, США могут ввести новые ограничения.

Скорее всего, память от CXMT будет использоваться ограниченно — только в моделях, поставляемых в Азию и Европу. Это позволит компании использовать правовые лазейки и не нарушать местные законы. Китайский производитель, в свою очередь, наращивает мощности: к 2026 году выпуск DRAM-пластин может достичь 300 000 штук в месяц. CXMT также планирует IPO в Шанхае, чтобы привлечь 4,2 млрд долларов на расширение производства и разработки, стремясь стать полноценным игроком на мировом рынке.

При этом поставки для потребительского рынка страдают из-за того, что основные мощности производителей переориентируются на выпуск дорогой и высокомаржинальной памяти HBM для систем искусственного интеллекта. Китайские компании, такие как CXMT, которые пока не делают большой ставки на HBM, могут временно заполнить эту нишу и дать рынку передышку. Их модули DDR5, включая версии с плотностью 24 Гб и скоростью до 10667 Мбит/с, становятся реальной альтернативой. Решение HP может стать прецедентом, за которым последуют другие крупные сборщики, что способно изменить расстановку сил на рынке памяти.