Zelikman
Независимые тесты доказывают, что DLSS 4.5 может снижать производительность на старых видеокартах
Из-за повышенного потребления видеопамяти модели RTX 20 и RTX 30 с 6–8 ГБ VRAM не могут эффективно использовать новую версию технологии масштабирования

Тесты независимых экспертов и энтузиастов подтверждают, что новейшая технология масштабирования Nvidia DLSS 4.5, основанная на модели Transformer второго поколения, создаёт серьёзную нагрузку на видеокарты предыдущих поколений. В то время как владельцы флагманов RTX 40 и RTX 50 серий получили существенный прирост чёткости изображения, обладатели карт RTX 20 и RTX 30 сталкиваются с падением производительности.

Видеокарты RTX 20 и RTX 30

Главным камнем преткновения стал новый пресет «M», который Nvidia рекомендует для достижения наилучшей визуализации. Тесты в Cyberpunk 2077 показали, что на RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти активация этого пресета приводит к потере почти 7% производительности по сравнению с нативным рендерингом с TAA. Для сравнения, старый пресет «K» на той же карте даёт прирост около 20%, хотя и с худшим качеством картинки.

Проблема носит комплексный характер. Архитектура Ada Lovelace (RTX 40) и Blackwell (RTX 50) оснащены специализированными ядрами с поддержкой формата FP8, которые гораздо эффективнее справляются с вычислениями, необходимыми для новой модели ИИ. При этом DLSS 4.5 в пресете «M» потребляет почти вдвое больше видеопамяти на старых сериях. Картам с 6–8 ГБ, таким как RTX 2060 или RTX 3060, просто не хватает ресурсов. Бюджетные и среднебюджетные карты прошлых поколений и так тратят больше времени на рендеринг каждого кадра. Добавление ресурсоёмкого алгоритма масштабирования усугубляет ситуацию.

Тесты показали, что RTX 3060 Ti в разрешении 1440p с пресетом Balanced пресет «M» всё ещё быстрее нативного рендеринга, но наблюдается визуальное ухудшение из-за более агрессивного масштабирования. Ожидается, что в режиме Quality производительность сравняется с нативной.

В случае с RTX 4060 Ti 16 ГБ, благодаря архитектуре Ada и большому объёму памяти, разница между пресетами «K» и «M» составляет всего около 7%. При этом «M» обеспечивает заметно более чёткое изображение.

На флагмане нового поколения RTX 5090 разрыв в производительности между пресетами становится минимальным даже в 4K, и при этом качество изображения от DLSS 4.5 значительно превосходит предыдущую версию.

Судя по всему, Nvidia как обычно ориентирует свои самые продвинутые технологии на современное «железо», вынуждая владельцев старых видеокарт задуматься о покупке новой модели.

#nvidia #видеокарты #технологии #dlss 4.5
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter