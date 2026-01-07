Данные модели начнут поступать на рынок уже в середине текущего месяца.

Nvidia готовится возобновить выпуск одной из самых популярных видеокарт прошлых лет — GeForce RTX 3060. Об этом говорят внутренние документы «зелёного гиганта».

Palit GeForce RTX 3060

Согласно имеющимся данным, поставки обновлённой версии с 8 ГБ памяти начнутся в первом квартале 2026 года. Однако, первая ограниченная партия видеокарт RTX 3060 от крупного дистрибьютора должна появиться в продаже уже в середине этого месяца. Спрос на неё ожидается высоким, несмотря на возможные сложности с комплектующими.

«Nvidia подтверждает планы по выпуску видеокарт серии RTX 3060 8 ГБ в первом квартале 2026 года», — утверждают инсайдеры.

Этот шаг выглядит прямым ответом на кризис с доступностью комплектующих. Пока цены на современные видеоадаптеры продолжают расти, Nvidia пытается закрыть брешь проверенными продуктами. Во внутренней переписке даже отмечается, что эта карта на рынке «не приносит существенной прибыли». Главная цель — не заработок, а удержание пользователей, которые ищут недорогой способ играть.

Технические детали пока уточняются. Ранее ходили слухи о версии с 12 ГБ памяти, но текущие планы указывают на 8 ГБ. Архитектура, скорее всего, останется прежней — Ampere. Возврат RTX 3060 вписывается в общий тренд: и Nvidia, и её конкурент AMD теперь рассматривают перезапуск старых, но популярных моделей как временное решение. Для многих геймеров такая карта может стать единственным выбором для апгрейда в ближайшие месяцы.