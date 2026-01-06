Обновление позволит повысить производительность платформы на 40% и снизит нагрузку на видеопамять.

Nvidia представила крупный пакет программных обновлений для ПК на базе своих видеокарт RTX, который она назвала «Бесплатным повышением производительности RTX AI». Обновление нацелено на ускорение работы с искусственным интеллектом и генеративным контентом, предлагая владельцам соответствующего железа значительный прирост скорости.

Nvidia RTX AI

Ключевым улучшением стала нативная поддержка новых числовых формата NVFP4 в популярных творческих инструментах, таких как ComfyUI для работы с моделями Flux и Quen Image. Это также обеспечивает ускорение генерации изображений до 4,6 раз. Для больших языковых моделей, таких как GPT-OSS и Nemotron Nano V2, оптимизация обещает до 40% роста производительности.

Особенность нового формата NVFP4 в том, что они не только ускоряют вычисления, но и делают модели компактнее — размер LLM может сократиться до 60%. Кроме того, часть работы теперь может выполняться в оперативной памяти системы, что разгружает видеопамять и освобождает графические ресурсы для других задач. Улучшение производительности

В дополнение к этому Nvidia анонсировала новую модель для создания видео из текста или аудио — LTX-2. Компания называет её лучшей на рынке открытой моделью для генерации видео. Благодаря поддержке NVFP8, процесс создания 4K-видео длительностью до 10 секунд занимает около 3 минут, что в 5 раз быстрее предыдущих методов.

Ещё одной новинкой стала функция Super Resolution для видео, созданных ИИ. Интеграция в ComfyUI, запланированная на февраль, позволит масштабировать ролики с разрешения 720p до 4K, улучшая детализацию и чёткость картинки. Снижение нагрузки на VRAM

Помимо этого обновление затронет и организацию контента. В приложении Nexa Hyperlink появится ИИ-поиск по видео, который позволит быстро находить нужные моменты в личной медиатеке, а также искать изображения и документы, используя вычислительные мощности RTX для большей скорости.

Главной идеей Nvidia является превращение платформы RTX в премиальную экосистему для ИИ на персональных компьютерах. Для пользователей это значит, что их существующее железо со временем не устаревает, а, наоборот, получает новые возможности и станет быстрее.