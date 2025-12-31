Основной упор будет сделан на модели с чипсетами AMD B550 и A520, а также Intel B760 и H610

Согласно данным отраслевых источников на форуме Board Channels, компания Asus с первого квартала 2026 года планирует резко увеличить производство материнских плат с поддержкой устаревающей памяти DDR4.

Как отмечают инсайдеры, «эра DDR4 вернулась» вынужденно. Стремление обеспечить геймерам и сборщикам доступ к оборудованию в кризисный период заставляет гиганта делать ставку на проверенные, но устаревшие платформы. В Asus заявляют, что у них «не осталось другого выбора», кроме как нарастить выпуск таких решений, чтобы пользователи могли собрать игровой ПК по приемлемой цене, пусть и с компромиссом в производительности.

Фокус будет сделан на двух основных направлениях. Для платформы AMD планируется значительное увеличение поставок материнских плат на чипсетах B550 и A520 с поддержкой DDR4. Несмотря на появление новых сокетов, AM4 демонстрирует стабильно высокий спрос, особенно в связке с популярными процессорами Ryzen 5000.

Для платформы Intel — приоритетное наращивание производства массовых моделей на чипсетах B760 и H610 для сокета в версиях с DDR4. Эти решения предназначены в основном для онлайн-каналов продаж, в то время как офлайн-ритейл сохранит стабильные поставки существующих линеек.

Это решение является прямой реакцией на рыночный дисбаланс. Пока ИИ-индустрия скупает передовые чипы и память, обычные пользователи сталкиваются с недоступностью ключевых компонентов для сборки ПК. Asus намерена стать «стабильным островком» в этом шторме, позволяя собирать компьютеры на базе старых, но доступных платформ.

Однако, у стратегии есть и очевидная обратная сторона. Успех инициативы также будет зависеть от готовности AMD и Intel поддерживать производство совместимых процессоров в достаточных объёмах.