Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Google сталкивается с проблемой нехватки производственных мощностей для ИИ-ускорителей Ironwood
Все производственные линии TSMC уже заняты на многие месяцы вперёд, работая над заказами Nvidia и Apple

Сенсационный интерес к чипам TPU от Google, особенно к новому поколению Ironwood, может столкнуться с суровой реальностью глобального производства. Несмотря на ажиотаж и планы таких гигантов, как Meta и Anthropic, по внедрению этих специализированных процессоров (ASIC), массовому успеху на рынке инфраструктуры мешает острая нехватка передовых мощностей по упаковке чипов.

Google Ironwood

Ключевая проблема, как сообщает ChinaTimes со ссылкой на аналитиков, — в дефиците сложной корпусной продукции, в частности, технологий наподобие CoWoS от TSMC. Именно такие решения критически важны для новейшего TPUv7 (Ironwood), где Google использует многокристальный модуль для объединения нескольких чиплетов в единую систему. Эта архитектура обеспечивает колоссальную производительность и сверхнизкую задержку для задач ИИ-вывода, но целиком зависит от передовой упаковки.

Согласно прогнозу Fubon Research, поставки TPU от Google к 2026 году могут оказаться ниже ожиданий рынка. Производственные линии TSMC, способные выполнять такие сложные заказы, сегодня в основном загружены под нужды Apple и Nvidia. Даже несмотря на расширение мощностей, Google как новый крупный клиент в этой сфере рискует оказаться в конце очереди.

Это создаёт существенное ограничение для амбиций Google по внешнему распространению своих чипов. Выходом может стать поиск альтернативных партнёров для упаковки, таких как Intel или Amkor. Уже ходят слухи, что компания изучает решения вроде EMIB-T. Однако, непредсказуемость цепочек поставок в индустрии ИИ ставит под вопрос, сможет ли Google оперативно обеспечить необходимые объёмы для захвата доли на растущем рынке аппаратного обеспечения для ИИ.

#технологии #процессоры #google #tsmc #ironwood
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
5
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Россия и Индия инвестируют в строительство совместного фармацевтического завода в Калужской области
+
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
6
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
1
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
Tecno представила на выставке Future Lens 2025 компактные телеобъективы и модуль с непрерывным зумом
+
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
3
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
50
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
6
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
8
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
8

Сейчас обсуждают

Хвост ушастый
05:22
пересмотрел три раза - это новый канон, впечатляет не хуже как чужой против хищника, тот мне очень зашел.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Garthar
04:11
Ага и практически любое ДТП минус машина.
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
DeaDragon
02:57
Молодец Автор. А то всё какая то муть, которая творится за границей.
На Урале запущен новый цех по производству титана
syberroma
02:09
Мне лично фильм понравился, ожидал худшего.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Дима
23:32
Не понял кому и о чём ответ. Я вообще не про ТВ.
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Den Fed
23:29
А не ура патриоты что поспешат заявить ? РФ проиграла СВО ? Гнусный тон статейки ....
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
dimkahon
23:29
С подключением...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter