Zelikman
Nvidia прекратила поставлять чипы памяти вместе с графическими процессорами
Партнёрам компании теперь придётся приобретать чипы GDDR7 своими силами, что может стать проблемой для некоторых брендов.

Кажется, кризис памяти, о котором все так долго говорили, вошел в новую стадию. Инсайдеры сообщают, что даже Nvidia, главный бенефициар нынешней лихорадки искусственного интеллекта, не может больше осуществлять поставки чипов памяти своими силами.

Видеопамять

Ходят слухи, что компания прекратила продавать видеопамять своим партнёрам. Теперь такие бренды, как ASUS или Palit, получая от Nvidia только графические процессоры, вынуждены сами искать к ним памяти.

Для гигантов это, может, и не катастрофа. У них свои каналы, свои договоренности с теми же Samsung и SK Hynix, они смогут устоять. А вот для малых и средних брендов — это будет тяжелейший период. В прошлом году уже можно было наблюдать как EVGA вышла с рынка видеокарт, обвинив Nvidia в невыносимых условиях. Так вот, теперь эти условия стали ещё суровее: нет памяти — нет видеокарт, а нет видеокарт — проблемы в бизнесе.

Самый показательный момент во всей этой истории — это даже не проблема партнёров, а тот факт, что Nvidia, по сути, сама отказывается от подобного заработка. Компания продавала память с определённой наценкой, но видимо, сейчас эта схема стала настолько невыгодной и бюрократически сложной, что даже «Зелёный гигант» решил, что игра не стоит свеч.

Ситуация с доступностью и ценами на видеокарты вряд ли улучшится в обозримом будущем и обернётся рядом проблем для конечных пользователей. Все мощности по производству памяти сейчас заточены под нужды больших ИИ-корпораций. Они платят больше, им отдают приоритет, а геймеры и энтузиасты вновь оказались в конце этой очереди.

#nvidia #видеокарты #чипы #дефицит #память
Источник: tomshardware.com
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter