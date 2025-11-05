Теперь зарегистрироваться в приложении можно будет в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.

VK расширяет границы доступности мессенджера MAX: компания открыла сервис звонков и обмена сообщениями для пользователей из стран Содружества Независимых Государств. Теперь общаться через платформу могут жители Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Молдовы и Узбекистана. Ранее приложение работало только на территории РФ и РБ.

MAX

Обновление должно упростить коммуникацию между пользователями государств содружества. Также оно позволит без труда связывать мигрантам со своими родными и близкими. Это позволит расширить аудиторию платформы и увеличить долю по отношению к WhatsApp и Telegram.

При этом для защиты пользователей от спама и мошенников в мессенджере реализована система доверенного общения. Чтобы связаться с пользователем из другой страны СНГ, необходимо предварительно добавить его номер телефона в контакты и отправить собеседнику специальную ссылку-приглашение.

Как пояснили в пресс-службе VK, такой подход позволяет сохранить безопасную среду общения, эффективно блокировать спам-рассылки и обеспечивать дополнительную защиту персональных данных пользователей.

Процесс регистрации в мессенджере остаётся простым: достаточно скачать приложение, указать страну и номер телефона, а затем подтвердить его с помощью СМС-кода. Для повышения безопасности разработчики рекомендуют активировать двухфакторную аутентификацию.