Новинка предлагает до 14 800 МБ/с при чтении и до 14 000 МБ/с при записи, цена составляет 873 евро

Компания Kingston выпустила свой самый вместительный SSD — Fury Renegade G5 объёмом 8 ТБ. Но дело не только в ёмкости — этот накопитель демонстрирует такие показатели скорости, которые не может предложить большинство конкурентов на рынке.

Kingston Fury Renegade G5

Производитель заявляет до 14 800 МБ/с при чтении и до 14 000 МБ/с при записи. Особенно важно, что новинка обходит ключевых соперников по критически важному параметру — скорости записи. Например, у Samsung 990 PRO аналогичной ёмкости этот показатель не превышает 13 400 МБ/с.

За производительность отвечает связка из контроллера Silicon Motion SM2508 и 218-слойной памяти 3D TLC NAND. Инженерам Kingston пришлось проявить изобретательность — чтобы разместить все микросхемы памяти, толщину накопителя увеличили до 3,65 мм против стандартных 2,3 мм у младших моделей. Память теперь расположена с обеих сторон платы.

Любопытно, что производитель особо подчёркивает энергоэффективность использованного контроллера, хотя ранее компания Phison, создатель конкурирующих решений, публично оспаривала подобные заявления.

Стоимость новинки начинается от 873 евро, что практически соответствует ценнику Samsung 990 PRO. Однако, Kingston предлагает более выгодные условия по гарантии — заявленный ресурс записи составляет 8000 ТБ — 8 ПБ, что вдвое больше, чем у 4-терабайтной версии этого же семейства.