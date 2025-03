Также есть корректировки в облике Валькирии и картах Chalet и Edge

С выходом в 2015 году Rainbow Six Siege зарекомендовала себя как популярный тактический шутер, ставший одним из наиболее успешных проектов Ubisoft. Теперь игру ждут серьезные преобразования.

Представленная на Six Invitational 2025, Rainbow Six Siege X обещает внести существенные изменения в привычный геймплей. Хотя точные детали пока держатся в секрете, просочившиеся данные указывают на значительные визуальные обновления, свежие события и возможности, включая внедрение режима 6v6 в Rainbow Six Siege X.

Среди других интересных моментов, замеченных в ролике, были операторы, выполняющие бег по стенам во время спуска, цепные взрывы и новые элементы взаимодействия с окружением, такие как огнетушители и металлоискатели.

Согласно информации, обнародованной The Games Post, произошла утечка данных, раскрывшая обновлённый интерфейс Rainbow Six Siege X. Изначально появившись на сервере Discord Rainbow Six Leaks, новый интерфейс демонстрирует некоторые улучшения и содержит отметку Operation Prep Phase, текущего сезона Rainbow Six Siege. Игроки также могут заметить включение трекера прогресса сезонного пропуска и системы испытаний, аналогичной существующей в игре.

Вместе с новым интерфейсом, утечка продемонстрировала новый скин Paragon Elite для Валькирии. Защитник Rainbow Six Siege предстает в сине-золотых доспехах и с измененным обликом для своей камеры Black Eye, формируя образ, сочетающий современность и элементы средневековья. Утечка также представила переработанные версии карт Chalet и Edge, с заметно отличающимся освещением.