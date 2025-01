По словам представителей компании, это просто была ошибка в рекламных материалах и ничего более

Слухи начали распространяться после неловкого случая при рассылке маркетингового письма, посвященного последним событиям в World of Warcraft. Однако, наиболее интригующей частью, которая вызвала оптимизм у людей, стала фраза о возможности подключения к Game Pass с описанием, которое гласило: «Играйте в Call of Duty, Diablo IV, World of Warcraft и другие знаковые хиты Activision с Game Pass!» Скриншоты этого письма были опубликованы в сабреддите Xbox, где нельзя не заметить, что World of Warcraft оказался в этом рекламном материале, и это явно не выглядело как случайность.

Когда это письмо начало распространяться в сети, оно вызвало шум и обсуждения относительно возможного появления World of Warcraft в Game Pass, а также выраженные надежды на запуск игры на консолях. Тем не менее, Microsoft быстро развеяли эти ожидания, опубликовав официальный комментарий на платформе X (Ранее Twitter).

«Это была ошибка с нашей стороны. Извините за путаницу! World of Warcraft от Blizzard был случайно упомянут в письме о Game Pass, в то время как данный сервис не предлагает эту игру. Тем получателям, которые увидели изначальное сообщение, будет выслано обновленное письмо с исправленной информацией», — заявили в компании.

В комментариях под этим постом незамедлительно появились пользователи, которые настоятельно призывали Microsoft включить World of Warcraft в подписку Game Pass. Некоторые из них даже утверждали, что уже испытывали игру с контроллером и были впечатлены её производительностью.

Фотографии, прикрепленные к рекламной рассылке, вызывали много вопросов; они явно не выглядели как простое случайное упоминание игры. На сабреддите Xbox можно увидеть, что среди рекламных материалов события Plunderstorm использовались изображения из World of Warcraft, в сочетании с классическими элементами Xbox и Game Pass.