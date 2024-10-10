Команда разработчиков готовила новую механику боёв, которая предназначалась бы для одиночной игры

Diablo IV, недавно выпустившая свое первое дополнение под названием Vessel of Hatred стала успешным проектом для Blizzard. Даже скептики, которые не являются поклонниками игры, признают, что Diablo IV верно следует тем основам, которые сделали франшизу ведущей в своем жанре.

Тем не менее, как указывает Джейсон Шрайер в своей новейшей книге «Играй хорошо: взлет, падение и будущее Blizzard Entertainment», изначальная версия Diablo IV значительно отличалась от того, что мы теперь имеем. После выхода Reaper of Souls руководство приняло решение отказаться от разработки второго дополнения для Diablo III, и Джош Москейра, директор Reaper of Souls, начал работу с небольшой группой над абсолютно новой концепцией. Этот проект, известный под названием Hades, предусматривал использование камеры для боевых сцен, вдохновленной играми о Бэтмене от Rocksteady.

Кроме того, в этой концепции присутствовали элементы, такие как перманентная смерть персонажа. Каждый раз, когда игрок терял своего героя, он получал определенные бонусы, которые помогали в следующей попытке. Несмотря на интересный подход, эта идея вскоре натолкнулась на ряд серьезных проблем. Боевой стиль Batman: Arkham был создан для одиночной игры, в то время как Diablo IV изначально задумывалась как кооперативный многопользовательский проект. Как сообщает Шрайер, Москире быстро удалось это осознать. Он ушел из Blizzard в июле 2016 года и основал студию Bonfire Studios, которая так и не выпустила ни одной игры.

После ухода Москейры Blizzard решила отменить проект и вернуться к основам, которые сделали франшизу популярной. Это, конечно, привело к более долгому ожиданию для поклонников, но, учитывая конечный результат, что нежелательность появления Hades — радикально новой игры, в итоге спасла любимую серию от недовольства.