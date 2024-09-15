Однако, компания всё еще рассматривает внедрение платного дополнительного контента в игру

В интервью для ASCII Japan Такуро Мизобе, генеральный директор Pocketpair, рассказал о будущем открытого мира Palworld, где игроки могут собирать существ, и обсудил целесообразность перехода на модель F2P.

«Если взглянуть на это с бизнес-точки зрения, переход к модели F2P сервиса может продлить жизнь игры и обеспечить стабильность доходов. Однако изначально игра не была задумана с этой концепцией, что приведет к множеству трудностей при таком преобразовании», — отметил Мизобе.

Он также затронул вопрос о сложностях перехода от платной игры к бесплатной модели, как это делают многие успешные проекты, без риска потерять текущую аудиторию. Мизобе добавил, что несмотря на успешный переход таких игр, как PUBG и Fall Guys, этот процесс оказался непростым и занял много времени.

Некоторые поклонники Palworld высказывали противоположное мнение и активно жаловались в социальных сетях на то, что их любимая игра стала ужасным проектом-сервисом. Обсуждение стало настолько острым, что Pocketpair посчитал нужным дать разъяснения через пост на платформе X, ранее известной как Twitter. В сообщении отмечалось, что "мы уже приняли решение, что концепция F2P нам не подходит”.

Разработчики предложили альтернативные варианты для дальнейшей монетизации Palworld, которые в настоящее время остаются гипотетическими.

«Мы все еще рассматриваем возможность внедрения скинов и DLC для Palworld в будущем как способа поддержки разработки, но мы вновь обсудим это с вами, когда приблизимся к этой стадии. На данный момент наша главная цель — сделать Palworld наилучшей игрой», — заявили в компании.