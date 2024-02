Данные издания также обвиняют разработчика ИИ в нарушении авторских прав

OpenAI снова оказалась в затруднительном положении, когда против нее были поданы иски о нарушении авторских прав в отношении статей, использованных для обучения ChatGPT. Начиная с декабря, The New York Times уже вела юридическую борьбу с искусственным интеллектом, теперь и другие цифровые издатели - The Intercept, Raw Story и Alternet - присоединились к ним, подавая свои собственные иски.

реклама

Два новых иска - от Raw Story и Alternet, принадлежащих одному владельцу, который предъявил иск от их имени, - отражают аргументы The New York Times против OpenAI. Они утверждают, что компания использовала материалы, охраняемые авторским правом, в процессе обучения ChatGPT.

В исках утверждается, что чат-бот без изменений или почти без изменений воспроизводит журналистские работы не предоставляя информацию об авторе, названии, авторских правах или условиях использования, содержащихся в этих работах.

В исках также утверждается, что ответчики осознанно нарушали авторские права, поскольку OpenAI предлагает владельцам сайтов систему отказа от сканирования их контента. Юристы, представляющие истцов, полагают, что наборы данных WebText, WebText2 и Common Crawl включают контент этих публикаций.

И как Microsoft, так и OpenAI готовы возместить судебные издержки клиентов, которые столкнулись с исками о нарушении авторских прав при использовании Copilot или ChatGPT Enterprise.

Иски требуют компенсации в размере не менее $2500 за каждое нарушение авторских прав. Кроме того, требуется полное удаление всех статей, охраняемых авторским правом, из обучающих наборов данных OpenAI.