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На днях состоялся релиз готической метроидвании The Last Faith. Игра представляет собой смесь классических Castlevania и soulslike. Проект разработан студией Kumi Souls Games и издан компанией Playstack.
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Одной из основных особенностей игры являются эффектные и разнообразные добивания врагов. Также игроку доступен арсенал из разнообразного оружия ближнего боя, огнестрельного оружия и магических атак.
Игра только начала набирать популярность в Steam, на момент написания статьи единовременный онлайн составлял чуть более двух тысяч пользователей, и продолжал расти. Скорее всего число игроков достигнет от трех до пяти тысяч в пике, это хороший показатель, особенно для инди-игры.
Сейчас обзоры игры в Steam "В основном положительные", их оставили 436 пользователей. Игроки уже прозвали игру "CastleBorn".
The Last Faith доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.