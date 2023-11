Игроки назвали проект гибридом Castlevania Symphony Of The Night и Bloodborne.

На днях состоялся релиз готической метроидвании The Last Faith. Игра представляет собой смесь классических Castlevania и soulslike. Проект разработан студией Kumi Souls Games и издан компанией Playstack.

Одной из основных особенностей игры являются эффектные и разнообразные добивания врагов. Также игроку доступен арсенал из разнообразного оружия ближнего боя, огнестрельного оружия и магических атак.

Игра только начала набирать популярность в Steam, на момент написания статьи единовременный онлайн составлял чуть более двух тысяч пользователей, и продолжал расти. Скорее всего число игроков достигнет от трех до пяти тысяч в пике, это хороший показатель, особенно для инди-игры.

Сейчас обзоры игры в Steam "В основном положительные", их оставили 436 пользователей. Игроки уже прозвали игру "CastleBorn".

The Last Faith доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.