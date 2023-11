Леонардо Ди Каприо исполнит главную роль.

Ведется подготовка к съемкам фильма The Wager (Вэйджер). В основе сценария лежит вышедшая в этом году книга американского писателя Дэвида Гранна в жанре нон-фикшен The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder (Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве). Летом 2022 года, еще до выхода книги, компания Apple Original Films приобрела права на ее экранизацию.

Режиссером фильма будет Мартин Скорсезе, главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Экранизация предыдущей книги Дэвида Гранна Killers of the Flower Moon (Убийцы цветочной луны), вышедшая на большие экраны в этом году, имеет все шансы забрать большинство "статуэток" (Оскаров) в марте 2024 года.

Книга Гранна рассказывает реальную историю корабля британских ВМС под названием "Вэйджер" 1742 года постройки, который потерпел крушение и был выброшен на берег Бразилии, в результате чего 30 выживших матросов проводят несколько месяцев на необитаемом острове, прежде чем им удалось спастись. По возвращению их встречают как героев. Но история принимает иной оборот, когда несколько месяцев спустя другая группа выживших во главе с капитаном Дэвидом Чипом, состоящая всего лишь из трех человек, прибыла в Чили. Они утверждают, что эти люди были не героями, а мятежниками, и что команда погрузилась в анархию, оказавшись на острове. Теперь властям предстоит выяснить, что же произошло на самом деле.