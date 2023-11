Профсоюз и альянс продюсеров еще работают над окончательными вариантами сделок.

27 сентября текущего года, завершилась забастовка Гильдии сценаристов США (WGA - Writers Guild of America). В результате забастовки были достигнуты договорённости о правилах и ограничениях использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Поскольку сценаристы вернулись к работе, многие проекты производство которых было приостановлено, сейчас "оживают".

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA - Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), до недавнего времени продолжала забастовки. Однако совсем недавно стало известно, что студии пошли на уступки. В результате чего, альянс продюсеров (PACT - Producers' Alliance for Cinema and Television) и профсоюз (AEA - Actors' Equity Association) согласовали условия трехлетней сделки по увеличению минимальных платежей. Также в данный момент ведутся переговоры по поводу использования искусственного интеллекта.

Deadline сообщает, что британская телевизионная корпорация ITV (Independent Television) и Equity работают над знаковой сделкой, которая впервые будет включать положения об искусственном интеллекте, этот вопрос стал предметом обсуждения на международном уровне.

На данный момент лидеры профсоюза Equity, отказались от комментариев, поскольку они ждут окончательного результата по соглашениям.

Забастовка актеров длилась 3 месяца и 24 дня, или 118 дней, она началась 14 июля 2023 года, а датой окончания считается 8 ноября 2023. Одной из причин забастовки стали неудовлетворительные условия труда и оплаты актёров, особенно в области стриминговых сервисов, таких как Netflix, Amazon и Disney+. Также поднималась тема искусственного интеллекта. Многие актеры озвучки могли потерять работу, поскольку студии были намерены использовать образцы их голоса для воспроизведения искусственным интеллектом, без финансовой компенсации.

Во время забастовок Гильдии сценаристов и Гильдии актеров, было приостановлено и отменено множество больших проектов.

Среди таких проектов находятся фильмы: Дэдпул 3, Аватар 3, Плохие парни 4, Мортал Комбат 2, Гладиатор 2, Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2, Форсаж 11.

Сериалы: Андор (2-й сезон), День Шакала, Йеллоустон (5-й сезон), Американская история ужасов (12-й сезон).

